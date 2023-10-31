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中部最大虛擬幣洗錢水商落網 經手泰達幣3.2億顆、逾104億創紀錄

警方在機場將邱嫌拘提到案。（警方提供）

警方在機場將邱嫌拘提到案。（警方提供）

2023/10/31 21:20

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局電偵大隊去年底破獲一個假投資詐團，根據被害人匯款金流溯源掃蕩轉帳水房，鎖定幕後邱姓金主兼水商及相關共犯，並於邱姓金主返國時機場抓人，發現邱男一年就經手3.2億顆泰達幣，換算市價超過104億元，這也是中部史上單一水商洗錢金額最高紀錄。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天指出，以曹姓男子為首的詐騙機房，去年假冒「台新證券」製作假股票投資APP，透過臉書、簡訊隨機打廣告，有民眾上當依指示匯款，帳面上看似獲利，想結清領出卻遭封鎖連同本金也討不回來，當時有20人受騙，失金2500萬元，案經該隊循線破獲，溯源追查贓款流向。

經報請台中地檢署檢察官指揮，與台中市第六警分局、市刑大六隊組成專案小組偵辦，根據被害人匯款的金流溯源三層，鎖定40歲邱姓水商涉案，經查，被害人匯款至人頭帳戶後，透過層層人頭帳戶轉匯，透過邱男取得虛擬貨幣後，再由邱男將虛擬貨幣變賣成現金，藉此方式隱匿金流，達到洗錢目的。

過程中邱男抽取1%「水錢」為利潤，且因他經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，研判境外與博弈、詐欺集團接頭，進而代為洗錢，專案小組掌握具體事證，今年6月趁邱男搭機返國在機場拘提到案，查扣邱男使用的手機，另再查扣邱男名下的藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車。

另也扣到市價百萬AP名表3只，現金21萬元、筆電、金融卡、存摺、毒咖啡包、K他命等贓證物，檢警透過數位採證，轉帳水房犯嫌將被害人贓款，向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣後，再上交金主邱嫌轉賣變現，警方陸續再帶回廖姓外務（25歲）、陳姓水房頭（30歲）、黃姓水房機手（31歲）等3名涉案男子。

而轉帳水房部分，計經手不法所得216萬6177顆泰達幣（以交易所價格32.35），換算約7千萬元，進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包，自去年到遭警方查獲，共計經手3億2千4百萬顆泰達幣，換算約104億8794萬餘元，全案訊後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署後，持續擴大追查資金來源、流向。

警方查扣藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車。（警方提供）

警方查扣藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車。（警方提供）

警方查扣AP名表。（警方提供）

警方查扣AP名表。（警方提供）

警方查扣AP名表。（警方提供）

警方查扣AP名表。（警方提供）

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