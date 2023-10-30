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跨國數位分析金流建功 新北警破虛擬幣詐團查獲百萬金流

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團，逮獲李嫌等6人，查扣113萬元贓款，李嫌並被裁定羈押、起訴在案，將續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團，逮獲李嫌等6人，查扣113萬元贓款，李嫌並被裁定羈押、起訴在案，將續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/30 14:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓幣商以比特幣、泰達幣、乙太幣等交易作掩護，規避詐欺查緝，會同刑事局國際科共組專案小組，透過跨國追查、數位分析金流，查獲李姓犯嫌等6人涉案，起出比特幣、泰達幣及乙太幣等虛擬幣、113萬元等證物、現金，將依詐欺及洗錢防制法移請新北地檢偵辦。

新北刑大獲報以李姓犯嫌為首之詐欺集團，多次以幣商交易之方式來躲避刑責，經刑事局國際刑警科共組專案小組，過濾14名被害人多是在交友網站上，遭詐欺集團偽冒帥哥美女以假投資名義詐騙，雙方互加通訊軟體LINE後，該詐欺集團成員便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，進而致被害人陷於錯誤並匯出113萬元贓款。

警方調查，李姓主嫌涉嫌將詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義，以場外交易模式，將泰達幣提領至境外上游詐欺集團錢包處，藉此從中賺取大量報酬，甚至為製造偵查斷點，竟然還偽造買賣雙方對話紀錄。

警方說，目前虛擬通貨相關法令尚未完善，涉及洗錢之犯嫌多以幣商自稱，藉以規避查證資金來源之責，但李姓主嫌等人已7次因罪證未臻明確而未受法律制裁，但警方深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，戳破詐欺集團犯行，法院並裁定李嫌羈押、起訴。

為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能力，強力壓制犯罪，守護新北市民的安全。

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團，逮獲李嫌等6人，查扣113萬元贓款，李嫌並被裁定羈押、起訴在案，將續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團，逮獲李嫌等6人，查扣113萬元贓款，李嫌並被裁定羈押、起訴在案，將續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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