北市資深榮譽搜救犬Pasha病逝 灑葬儀式送別

台北市搜救隊表示，為送別Pasha，副隊長楊朝元今天率全體領犬員陪同寄養家庭一同到富德公墓，並於園區的政府部門執勤犬灑葬專區進行灑葬儀式。（擷自臉書）

2023/10/30 23:21

〔中央社〕台北市榮譽搜救犬Pasha曾獲得IRO（國際搜救犬組織）瓦礫搜索及廣域搜索高級犬雙認證，堪稱台灣搜救犬史元老的牠近日年老病逝，台北市搜救隊今天舉行灑葬儀式送別。

台北市搜救隊今天在臉書（Facebook）粉絲頁發圖文表示，自2012年加入北市搜救隊的Pasha共服役5年，2017年交由寄養家庭照顧餘生，牠因年歲高，已於今年10月13日離世。

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高齡14歲的Pasha為德國狼犬，台北市消防局指出，Pasha服役期間先於2012年以優異成績取得IRO瓦礫搜索高級犬證照，隨後又於2015年通過IRO廣域搜索高級犬證照，是國內少數完成此里程碑的搜救犬，更堪稱是台灣搜救犬史上的元老級狗狗。

台北市搜救隊表示，Pasha的主要專長為瓦礫堆及山難搜索，曾參與台南維冠大樓倒塌及北市四獸山山難搜救等任務，牠多次冒險犯難、深入災區執行搜救。

Pasha服役時的夥伴、台北市搜救隊領犬員鍾金龍告訴中央社記者，Pasha的媽媽是也曾在隊上擔任搜救犬的譚雅，當時一胎4胞，就有半數幼犬繼承衣缽，他是看著Pasha從嗷嗷待哺到長大的。

記者問及Pasha年齡，鍾金龍迅速地說「是2009年5月22日出生」，他認為Pasha是屬於後天努力型的狗，當年評估是介於「可成（搜救犬）可不成」階段，因其工作慾望並非很強烈。

他指出，因一人一犬長期相伴感情難捨，透過訓練不斷給予Pasha自信，讓牠越來越喜歡工作，最後形成良好的正向循環，成功步上搜救犬一途。

鍾金龍提到，非天才型的Pasha個性溫和，且常跟著他跑上跑下、黏很緊，體力屬於長跑類型，恰巧適合相當消耗體力的廣域搜索，對於牠能取得IRO雙向高級認證，他言語中盡是為其感到驕傲。

他說，Pasha屆齡退休後，由一對6旬夫妻擔任其寄養家庭，照顧是無微不至，但日前接獲這對夫妻告知Pasha因不明原因生病且行動不便，雙方急忙合力協助送醫治療，牠在動物醫院治療1個月，白血球指數持續過低且後腳也壞死，但找不出病因。

鍾金龍表示，為了打針治療及清創壞死組織，Pasha的四肢到後來都削皮見肉、見骨，期間他在外受訓時收到寄養主人所傳送病照，「看到心都在淌血」。

他指出，眼見長期治療無效也苦尋不到病因，獸醫表達後續須截肢或安樂死時，寄養家庭夫婦痛苦地難以抉擇，便由他來下後者的這個殘忍決定，雙方在送別最後一天陪伴Pasha，虛弱到無法進食的牠看到玩具還是會眼睛發光，只是已經沒有力氣咬玩，大家最後輪流擁抱Pasha向牠說再見。

提到這段安樂死過程，鍾金龍說，寄養家庭夫婦難過到傷心流淚，但他全程未哭且保持冷靜理智，直到事後與妻子談及此事才不忍狂哭。

鍾金龍接受採訪期間，也一度哽咽失聲、難以言語。不過，他認為，與其讓Pasha無效醫療且備受折磨，不如讓牠離苦到另一個世界與家人團聚。

台北市搜救隊表示，為送別Pasha，副隊長楊朝元今天率全體領犬員陪同寄養家庭一同到富德公墓，並於園區的政府部門執勤犬灑葬專區進行灑葬儀式，同時獻上鮮花紀念永遠的榮譽市犬Pasha，感念牠對台灣的付出。

許多網友也在台北市搜救隊的貼文下留言，「謝謝Pasha到天堂當快樂的天使」或「謝謝（你,去人加示）對台灣的付出！！」與「英勇的孩子！一路好走」及「謝謝您為人類的付出，永遠的英雄」等語，悼念Pasha一生的貢獻。

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