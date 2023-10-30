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「OL黑絲襪誘惑」騙過銀行！提領2.5億贓款 Pro級女車手可能下場曝

警方當街逮捕陳姓女車手。（警方提供）

警方當街逮捕陳姓女車手。（警方提供）

2023/10/30 22:13

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲一個犯罪集團，其中陳姓女車手手法專業，一個人騙過銀行成功領出2.5億元贓款，最終仍當街被逮。由於她也提供帳戶給詐團當人頭戶使用，警界及法界人士認為，陳女除涉及已修正新增公布的《洗錢防制法》，得面臨刑責及罰金外，擔任車手部分也跑不掉，加上勢必要面對可能破億巨額求償，得不償失。

經查，陳女經濟狀況不佳，需要照顧罹病的家人，平時打零工為生，需錢孔急的她，去年先有償提供帳戶給水房當人頭帳戶洗錢，後來因反應靈敏被詐騙集團看中，進而被吸收擔任車手，去年9月至今年被查獲為止，一共領走2.5億元贓款，最後仍在犯案得手，離開銀行時當街被逮。

至於陳女會面臨怎樣下場？刑事局中打副大隊長賴英門說，提供帳戶陳女涉及今年6月修正後新增公佈洗錢防制法第15-2條，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，其中因「收受對價」而「賣簿子」行為，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。

另按刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪及洗錢防制法第14條第1項，陳女最重可判處7年有期徒刑，得併科500萬以下罰金，且車手初犯刑法依據刑事法律規定，沒有任何一條法條載明初犯一定會獲得減刑。

至於民事訴訟求償部分，律師李學鏞則舉出案例表示，曾有被害人遭詐386萬元，緝獲取款車手僅願提出120萬和解，最終法院判決應給付被害人386萬元，另一名16歲少年車手取款135萬元，分得5000元，不僅必須全額賠償被害人損失金額，而且因為是未成年犯，法院認定父母須連帶負賠償責任，判賠135萬元，就本案陳姓女車手而言，可能面臨巨額破億求償。

陳女被移送法辦後，檢方聲押獲准。（警方提供）

陳女被移送法辦後，檢方聲押獲准。（警方提供）

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