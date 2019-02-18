北捷電車痴漢 挑黑絲襪OL襲胸磨蹭

2019-02-18

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲陳男日前搭台北捷運上班途中，竟伸手對一名身穿短裙、黑絲襪的OL（粉領上班族）襲胸，再以下體磨蹭對方臀部。被害女子原以為是車內擁擠所致，但她發現陳男眼神怪異，站到一旁觀察，沒多久陳男又故技重施，鎖定另名女乘客下手，趕緊趁靠站時報警抓狼。

陳被逮後聲稱，當時車內乘客眾多又擁擠，他才「不小心」碰到對方，但OL指證歷歷，加上警方調閱監視器畫面，發現陳的行徑與OL所說一致，戳破他的謊言；陳才改口，聲稱自己一時「按捺不住」。

稱不小心碰到 影帶戳破謊言

警方說，陳男有多起性騷擾前科，曾在2年前搭乘公車時，也在車內利用乘客擁擠之際，以手提包包為掩護磨蹭2名女乘客，全案依性騷擾罪嫌送辦。

警方調查，陳男本月14日早上8點多搭乘北捷上班，他在車廂內見到一名擁有修長美腿又穿著透膚黑絲襪的甜美OL；陳忽起色心，假裝靠近對方，趁機伸手觸摸胸部，還用下體磨蹭OL臀部。

OL察覺有異觀察四周，陳立刻停止動作，但OL發現陳眼神「怪怪的」；OL不動聲色，假裝要下車，卻躲在一旁觀察陳行徑。陳以為沒人發現，又鎖定另一名露出美腿的女乘客故技重施。

OL這才恍然大悟，她見陳男在列車停靠台北車站時準備下車，立刻追上前攔人並通報保全人員報警。不過，另名女乘客似乎沒察覺遇上變態，沒有與OL一同報警。

北捷電車痴漢示意圖

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