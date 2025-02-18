赴韓搭機注意 備用電池須隨身攜帶

韓國觀光公社台北支社提醒行動電源攜帶上機加強管理，備用電池須隨身攜帶，個別裝在透明塑膠夾鏈密封袋。（擷取自韓國觀光公社台北支社臉書）

2025/02/18 21:00

〔中央社〕赴韓國的旅客留意，韓國觀光公社台北支社提醒，韓國政府近日發布行動電源攜帶上機的加強管理措施，包含備用電池皆須隨身攜帶，並個別裝在透明塑膠夾鏈密封袋中。

韓國政府近期發布行動電源等帶上機的新規定，包含大韓航空、韓亞航空等7間航空公司都有發布行動電源的登機管理措施。

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韓國觀光公社台北支社在臉書上整理懶人包，提醒旅客留意。韓國觀光公社台北支社指出，所有備用電池禁止放進托運行李及座椅上方置物櫃內，皆須「隨身攜帶」，且所有備用電池請「個別」裝在透明塑膠夾鏈密封袋中，其中行動電源端口皆須貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋。

韓國觀光公社台北支社表示，行動電源攜帶上機數量限制（且行動電源上須有明確數值標示），包含電池容量在100瓦時（Wh）以下不超過5個；100Wh到160Wh須經航空公司許可貼上標籤才得以攜帶，不超過2個；超過160Wh則是禁止攜帶。

韓國觀光公社台北支社表示，飛機起降、飛行時「禁止使用」並「須關閉」行動電源（包含禁止使用機上USB充電孔為行動電源充電）。

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