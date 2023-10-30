10/30 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台南、南投

今晚（10月30日）開獎的第112000259期今彩539頭獎開出2注；第112000259期雙贏彩、第112000087期威力彩，頭獎均摃龜。

2023/10/30 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第112000259期今彩539頭獎開出2注，分別由台南市仁德區中正路二段366號「隆來發彩券行」、南投縣草屯鎮虎山路168號「轉運彩券行」開出；第112000259期雙贏彩、第112000087期威力彩，頭獎均摃龜。

第112000087期威力彩中獎號碼為「第一區：03、07、10、11、30、33」，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎10注中獎，每注可得15萬元；肆獎90注中獎，每注可得2萬元；伍獎418注中獎，每注可得4000元；陸獎3091注中獎，每注可得800元；柒獎5033注中獎，每注可得400元；捌獎2萬6400注中獎，每注可得200元；玖獎3萬6549注中獎，每注可得100元；普獎5萬9011注中獎，每注可得100元。

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第112000087期38樂合彩中獎號碼為「03、07、10、11、30、33」，五合1注中獎，每注可得115萬元；四合19注中獎，每注可得6萬7500元；三合117注中獎，每注可得5750元；二合1988注中獎，每注可得750元。

第112000259期雙贏彩中獎號碼為「01、06、08、10、12、13、17、18、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎107注中獎，每注可得500元；肆獎1206注中獎，每注可得100元。

第112000259期今彩539中獎號碼為「15、22、27、30、38」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎203注中獎，每注可得2萬元；參獎7097注中獎，每注可得300元；肆獎7萬6930注中獎，每注可得50元。

第112000259期39樂合彩中獎號碼為「15、22、27、30、38」，四合18注中獎，每注可得21萬2500元；三合350注中獎，每注可得1萬1250元；二合9330注中獎，每注可得1125元。

第112000259期3星彩中獎號碼為「811」，正彩25注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000259期4星彩中獎號碼為「8142」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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