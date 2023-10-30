高雄救護車執勤車禍！紅燈左轉遭直行機車撞上 騎士受傷

救護車載患者送醫，於鳳山區博愛、經武路口，與李男騎車發生碰撞。（讀者提供）

2023/10/30 06:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局大寮分隊李姓救護員駕駛救護車昨夜載送患者就醫，一路鳴笛開警示燈，於鳳山區博愛路紅燈左轉經武路，與李姓男子騎機車綠燈直行經武路發生碰撞，造成李姓騎士摔車受傷送醫治療，所幸命大無生命危險，由於救護車有優先通行權，車禍肇事責任仍待警方進一步鑑定。

警方調查，市府消防局大寮分隊李姓救護員（36歲）昨天深夜11時許，駕駛救護車載送疾病患者要到鳳山醫院就醫，一路鳴笛開警示燈，沿著博愛路東向西行駛，於鳳山區博愛路與經武路口，紅燈從博愛路左轉經武路。

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另1名李姓男子（32歲）與友人聚餐後，騎機車要回家，沿著經武路南向北方向行駛，於鳳山區博愛路與經武路口，綠燈騎車直行通過路口，發現救護車已來不及，迎面側撞救護車左後車尾。

李男當場摔車倒地，所幸命大僅手腳擦傷，目前已送醫治療，沒有生命危險；救護車上李姓救護員與疾病患者共3人無大礙，疾病患者換搭另1部救護車，載至鳳山醫院接受治療。

警方據報趕赴現場，對李男及李姓救護員酒測均無酒精反應，李男機車前車頭毀損，龍頭已無法轉動，顯見車禍當時撞擊力道猛烈，救護車則左後車身稍微凹陷。

警方調閱監視器畫面，確認救護車有開啟警示燈，從博愛路紅燈左轉經武路，與綠燈直行經武路機車，於經武與博愛路口發生碰撞，由於救護車有優先通行權，李男騎車未留意前方車況，相關肇事責任將由交通大隊進行後續交通事故肇因鑑定分析。

鳳山警分局呼籲民眾駕車行經路口應注意路況，並且要減速慢行，以維護自身及他人安全。

李男綠燈騎車直行通過路口，發現救護車已來不及，迎面側撞救護車左後車尾。（讀者提供）

救護車載患者送醫，於鳳山區博愛、經武路口，與李男騎車發生碰撞。（讀者提供）

救護車載患者送醫，於鳳山區博愛、經武路口，與李男騎車發生碰撞。（讀者提供）

李男機車前車頭毀損，龍頭已無法轉動，顯見車禍當時撞擊力道猛烈，救護車則左後車身稍微凹陷。（讀者提供）

救護車載患者送醫，於鳳山區博愛、經武路口，與李男騎車發生碰撞。（讀者提供）

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