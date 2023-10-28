台灣旅行團新疆車禍1死3傷 肇事原因出爐

台灣旅行團在新疆發生車禍，造成1死3傷。海基會已協助家屬前往新疆，並向中國海協會通報，提供必要協助。（資料照）

2023/10/28 17:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣旅行團在新疆發生車禍，造成1死3傷。海基會已協助家屬前往新疆，並向中國海協會通報，提供必要協助。中國國台辦今（28）日表示，經初步調查，此次事故為一起因機動車駕駛員疲勞駕駛，加上夜晚駕駛視距不良造成的單方面道路交通事故。而遇難台灣民眾遺體已按家屬意願，在27日在喀什市殯儀館火化。

海基會指出，24日晚間接獲民眾通知，一個台灣旅行團23日在新疆旅遊時發生車禍。該團共有22人，分坐4輛車，其中一輛車發生嚴重車禍，已知造成1人死亡、1人昏迷，以及2人骨折。

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海基會表示，傷重昏迷的傷患被送往新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣的人民醫院進行急救，兩名骨折傷者目前意識清楚，並無生命危險，在當地人民第一醫院治療海基會協助其中一位傷者親屬趕往新疆，因其護照、台胞證逾期，因此向海基會求助，並於27日下午順利前往。其他傷亡旅客的家屬已在中國。

由於目前我政府禁止旅行社組團到中國旅遊，民眾僅能以自由行方式前往，由於「禁團令」尚未解除，引發爭議。海基會說明，經洽詢交通部觀光署表示，已向富邦旅行社確認相關行程，是由富邦旅行社員工廖致良自行邀集親友組團赴新疆，非由該旅行社辦理，所以未違反旅行社組團赴中禁令，如需後續查核，旅行社將配合辦理。

國台辦今天表示，國台辦、海協會獲悉後立即要求當地妥善做好善後事宜。經相關部門初步調查，此次事故為一起因機動車駕駛員疲勞駕駛加之夜晚駕駛視距不良造成的單方面道路交通事故。

國台辦指出，事發後，塔什庫爾干縣第一時間安排部署醫院、交警、交通、應急管理等部門趕赴現場救援，除1人當場死亡外，其他3名傷者被緊急送往縣人民醫院救治。目前遇難台胞遺體已按家屬意願，於27日在喀什市殯儀館火化。重傷台胞仍在塔縣人民醫院接受治療，2名輕傷台胞已轉診至喀什地區第一人民醫院。

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