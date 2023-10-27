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無卡分期詐術多少大學生受騙？三方說法大不同

林姓男子行騙時，宣稱是這家3C店的業務員，店家則貼出公告，指被人惡意冒名。（記者黃旭磊攝）

林姓男子行騙時，宣稱是這家3C店的業務員，店家則貼出公告，指被人惡意冒名。（記者黃旭磊攝）

2023/10/27 19:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕新型態「無卡分期付款詐騙老鼠會」，流竄中部大學校園？包括逢甲大學等中部多所大學，今年春天起有一自稱3C店業務員的林姓男子，以「幫我做業績，現賺5000元」等話術，騙大學生假買賣手機等電子產品，簽無卡分期貸款契約書，近日學生接到催繳通知才發現受騙，不過，到底有多少學生受騙，警方、校方與教育部的統計數據差異甚大。

教育部的統計，逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學（位於彰化市）、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學共九校（未納入靜宜大學），共通報89名學生受害，但逢甲大學統計卻顯示，該校學生就有81件（人）受騙。

不過，台中市警局六分局卻說，至今天傍晚為止，逢甲大學僅10人報案，該分局估計，逢甲大學受騙人數可能50至60人，另有東海大學有學生當下線，拉20名學生賺5000元，但學生尚未收到討債通知，另外，靜宜大學有一名學生，向清水警方報案。

此案另一特殊之處，是自稱業務員的林男，還會以介紹一位同學，可再賺3000元的誘餌，吸引學生拉學生，加入此一詐騙老鼠會，例如東海大學中，就有1名學生拉20名同學加入，但這些大學生，都尚未接到貸款公司的催繳通知。

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