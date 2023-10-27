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「無卡分期老鼠會」詐騙大學生 逢甲大學近百人被騙數萬元

逢甲大學發出通知信提醒校內學生勿受詐騙，強調會加強法制教育。（逢大提供）

逢甲大學發出通知信提醒校內學生勿受詐騙，強調會加強法制教育。（逢大提供）

2023/10/27 13:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市數所大學傳出學生被以「無卡分期老鼠會」方式詐騙，嫌犯透過投資手機、電腦為由，鼓吹學生填寫無卡分期契約，每人被騙5萬到10萬元不等，逢甲大學表示，目前向校方通報的學生有近百人，已向警方報案；東海大學回應有1名學生受害。

逢甲大學副校長唐國豪表示，校方在10月10日接到第一件學生通報被以無卡分期老鼠會詐騙，即向警方報案，後來陸續接到多名學生通報，警覺是集體案件，目前市刑大協助調查，統計有81件，會再清查有多少人受騙。

唐國豪說，第1名受騙學生與犯嫌互相認識，以投資為名透過無卡分期付款，一開始有獲利及抽佣金，再介紹認識的學長、學弟或同學，因此受害同學是彼此認識，各年級都有，校方在13日發出通知信提醒校內學生勿受詐騙，加強法制教育。

逢甲也發出聲明，本案已進入專案調查，學校也充分和警方配合，雖抓到一位犯嫌，其實背後的集團和組織仍在追查中；學校在第一時間已啟動校安通報，目前向校方通報的學生近百人。學校也將相關資訊告知警方，另針對通報受害的同學，學校展開一一輔導後續因應方式，並向全校同學宣導防制和法治概念。

東海大學也表示，25日經警方通報，有一位「無卡分期詐騙案」受害學生，該生自述是此案的受害者，本校已提供相關法律諮詢，並告知該生如需到案說明，可由系輔導教官陪同瞭解情況。

東海表示，除該名學生受騙，尚無其他學生至校安中心通報受騙情事，也完成教育部校安通報，將持續掌握其他受害者身分，對受害學生予以追蹤關懷及輔導處遇。

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