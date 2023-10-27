竹南警打擊網鴿勒贖犯罪 埋伏逮獲1人正要架網

竹南警方昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，平鋪長約150公尺，現場埋伏逮獲一名涉嫌網鴿男子。（警方提供）

2023/10/27 15:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國內秋冬賽鴿季到來，苗栗山區因位處練飛賽鴿南北往來中間點，成為擄鴿集團設網捕鴿之處，苗栗縣竹南警分局執行掃蕩計畫，於26日在造橋山區逮獲準備架網的李姓男子，將他依竊盜未遂罪嫌送辦。

警方表示，國內賽鴿風氣興盛，各縣市協會在全國各地舉辦大型競賽，高額競賽獎金驅使鴿友競相投入訓練賽鴿，惟網鴿勒贖集團洞悉鴿主求功心切，紛紛在各地山區、河床大量架設鳥網，攔截訓練比賽賽鴿，再據以勒索被害鴿主，許多鴿主考量賽程逼近，為免無法比賽，只好忍痛付款贖回愛鴿。

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苗栗縣山區因位處練飛賽鴿南北往來中間點，成了擄鴿集團設網捕鴿之處，警方也將擄鴿勒贖案件列為轄區治安查辦重點。竹南警方於26日上午9點許，前往轄區後龍鎮龍坑里山區深處山頂陵線執行網鴿除網勤務，發現有一張長約150公尺的捕鴿網在地，且一旁有竹竿等工具。

員警研判該網是為擄鴿之用，遂於周遭埋伏，李男於約20分鐘後出現於案發地點，準備要上網架設，警方立即上前盤查。李男見事跡敗露坦承有竊取賽鴿之意圖，但未執行就遭查獲。警訊後，依竊盜未遂罪嫌將他送辦。

竹南警方昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，現場埋伏逮獲一名涉嫌網鴿李姓男子帶回偵辦。（警方提供）

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