被羅友志爆500萬元「搓圓仔湯」 侯友宜不起訴確定原因曝光

羅友志先前爆料，2014年國民黨市議員初選時，新北市長侯友宜「搓圓仔湯」，高檢署認定新北檢調查已完備，駁回再議，侯獲不起訴確定。（資料照）

2023/10/23 10:14

〔記者錢利忠／台北報導〕名嘴羅友志先前驚爆，2014年國民黨市議員初選時，新北市長侯友宜「搓圓仔湯」，以500萬元資金為代價，要求他換選區選議員，侯因此被告發違反選罷法；新北地檢署認定只有羅的單一指述，沒有補強證據，今年9月將侯不起訴，全案經送高檢署再議，高檢署認定新北檢調查已完備，駁回再議，侯獲不起訴確定。

今年4月，羅友志在臉書爆料，指2014年，他參加國民黨新北市議員黨內初選，當時的新北市副市長侯友宜，約他到副市長室旁的會議室，侯對他說︰「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬」。

請繼續往下閱讀...

羅友志說，他詢問侯「誰的500萬？」侯答「反正我們有資金，這樣對大家都有好處」；羅表示，這已涉及「搓圓仔湯」，他當場拒絕；此事曝光後，侯因而被告發涉嫌違反選罷法。

羅友志於偵查期間指出，侯是在2人第2次會面時提及此事，但偵查時則說是第1次會面時就已提及；檢方認定羅的2次證述，內容略有出入，需補強證據，以擔保其證詞真實性；但羅自認前兩次會面沒人在場、也沒錄音或錄影。

檢方調查，羅友志雖說，他與侯見面當天，有在開會時向當時的競選辦公室2名幹部提及此事，2人極力反對；但經傳訊2人，2人都說他們是在羅以無黨籍身分參選時才加入團隊，國民黨初選時並未參與，亦沒有在開會時聽聞此事。

其中1名幹部證稱，是在聚餐時聽聞此事、另1人指羅獨立參選後，有提及國民黨要他去汐止選議員，黨會提供協助與資源，但他是在羅貼文後才知有500萬一事。檢方認為，2人所述與羅友志證述有所不符，本案只有羅的單一證述，並無補強證據可擔保羅所述真實性，又查無其他積極證據，認定侯的罪證不足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法