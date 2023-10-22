遊覽車事故4死 公路局：開罰9萬、吊扣牌照3個月

健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車21日與小客車碰撞，造成4死17傷。（民眾提供）

2023/10/22 20:18

〔記者丁奕／台北報導〕健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車昨（21日）與小客車碰撞，造成4死17傷，公路局台北市區監理所今（22）日火速前往公司查核。公路局表示，該公司未善盡管理駕駛人之責，將依法開罰最高金額9萬元，並吊扣事故車輛牌照3個月，未來依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等。

公路局指出，經查該公司有每月進行自主檢查，公司內車輛與駕駛員資格皆符合規定，但該公司並未能提供將事故陳姓駕駛員超速駕駛違規行為列為高風險輔導關懷對象進行加強教育訓練與輔導之佐證資料，對於不幸重大交通事故，該公司無法規避未善盡管理駕駛人之責，將依違反公路法第77條及汽車運輸業管理規則第19條未善盡管理責任規定，掣單舉發最高金額9萬元整並吊扣事故車輛牌照3個月。

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公路局表示，10月份將每週實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現健全通運有限公司其他違失，將依規定再進行處罰。

公路局指出，健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車與小客車碰撞死傷事故，國道公路警察局刻正依法調查釐清責任歸屬，該陳姓駕駛人若遭依法開單，將依道路交通管理處罰條例第61條第1項第4款規定吊銷其駕駛執照，且3年內不得再考領。

公路局表示，將加強督促運輸業者對所屬職業駕駛人安全宣導，並呼籲駕駛人切勿存有僥倖心態而有超速駕駛違規行為，以維護行車安全。

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