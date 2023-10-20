陸軍嘉義營區16名新兵打群架 檢方不起訴原因曝

嘉義中坑爆發新兵群毆事件，16新兵被移送法辦，嘉檢不起訴處分。（擷取自google maps畫面）

2023/10/20 16:35

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕陸軍嘉義中坑257旅精南營區（新訓中心）8月29日發生新兵進行跑步測驗時打群架事件，嘉義憲兵隊依刑法在公共場所聚集3人以上，施強暴脅迫罪嫌，將涉案的四營火力連與步三連新兵共16人移送嘉義地檢署偵辦；檢方今天偵結，將涉案16名新兵全都不起訴，原因為發生地點在「火力連集合場」，雖屬不特定可自由進出場所，但該處為軍事單位屬「封閉場所」，與刑法「公共場所」聚眾鬥毆的要件不符。

不起訴書指出，火力連楊姓新兵與步三連吳姓、洪姓新兵於8月29日上午進行跑步測驗時發生爭執，吳、洪兩人於測驗結束後，前往火力連找楊理論，雙方一言不合發生扭打，後經單位幹部見狀後勸阻。

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吳姓新兵返回步三連後告知陳姓新兵，並與同連數名新兵再度前往火力連，欲找楊姓新兵等人理論，楊不在現場，但此舉引發火力連凌姓新兵不滿而回嘴，又發生陳姓新兵與凌姓新兵扭打，繼而兩個連的新兵加入戰局，互毆打群架。

檢方調查後，認為軍事處所有相當程度的上下從屬關係，偶發的脫序行為應可透過命令指揮的手段於短時間內獲得壓制，凌姓新兵與陳姓新兵發生口角並互毆，楊姓新兵等人縱使後來加入互毆，亦非於事前即與凌姓新兵共同基於聚集3人以上實施強暴脅迫的犯意聯絡，加上發生地為軍事單位，屬封閉場所，不構成刑法公共場所聚眾鬥毆要件。

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