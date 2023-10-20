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台中「阿法」商旅車擦撞分隔島 翻覆滑行再撞燈桿......駕駛跑了

「阿法」商旅車擦撞分隔島後側翻。（警方提供）

「阿法」商旅車擦撞分隔島後側翻。（警方提供）

2023/10/20 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛「阿法」（Toyota Alphard商旅車），今天凌晨行經西屯區文心路上一處路口時，疑過彎時車速過快，先擦撞分隔島翻覆後，再滑行碰撞路燈桿，但駕駛卻在警方抵達前先一步逃逸，是否有酒駕或其他隱情，警方將進一步通知駕駛到案說明釐清。

據了解，原新車要價265萬元的「阿法」Toyota Alphard商旅車，近年來因乘坐舒適且有派頭，受到不少社會人士喜好，儘管已漲價仍相當搶手，導致江湖上甚至流傳「社會在走，『阿法』要有」這句順口溜，令人莞爾。

而這起自撞事故發生在今天凌晨2時51分，一輛「阿法」沿文心路二段往台灣大道方向直行，行經大墩18街口時，疑過彎時車速過快失控，先擦撞內側車道分隔島後翻覆，「阿法」左側車身側翻滑行後再碰撞路旁的燈桿，雖未撞斷燈桿，但碰撞力道仍造成燈罩應聲掉落地面。

轄區第六分局交通分隊獲報趕往處理時，發現駕駛竟已早一步逃逸，經查，事故現場無路口監視器、無行車紀錄器，但該車係租賃車，警方已聯繫租賃車公司追查承租人身分，進一步通知肇事駕駛到案說明釐清，另現場已依規定拍照、測繪、製作紀錄，確實肇事原因，將送交大事故組後續釐清。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」予以告發，呼籲民眾遇事故千萬不可逕自離去，以免受罰。

「阿法」商旅車擦撞分隔島後側翻。（警方提供）

「阿法」商旅車擦撞分隔島後側翻。（警方提供）

商旅車側翻滑行再碰撞燈桿。（警方提供）

商旅車側翻滑行再碰撞燈桿。（警方提供）

分隔島上有明顯的擦撞痕跡。（警方提供）

分隔島上有明顯的擦撞痕跡。（警方提供）

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