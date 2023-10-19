3個月收94罰單！女慘噴7萬6 竟是鄰居裝15支監視器狂檢舉

彰化縣田中鎮1名女子近來頻遭鄰居檢舉交通違規，3個月內被檢舉94件違規。（民眾提供）

2023/10/19 22:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮1名女子近3個月內收到94件罰單，其中有64件是沒打方向燈、下雨天沒開大燈被裁定違規屬實，至少噴掉7萬多元，她怒控對面鄰居惡意裝15支監視器找碴，鄰居則反控女子家常常半夜發出怪聲擾鄰，雙方各執一詞。

女子說，近兩年常莫名接到環保局、衛生局等單位檢舉，這個月則收到94件交通違規罰單，經查，檢舉時間7月10日到9月5日期間，其中，未依規定使用方向燈86件，下雨天未依規定開大燈8件，經警方等單位審核違規屬實告發共計64件，一張罰1200元，共要繳7萬6800元，幾乎是她3個月打零工薪水，而且需在期限內繳完，煩惱日子要怎麼過下去！

請繼續往下閱讀...

女子無奈地說，這些檢舉照片幾乎都是從對面鄰居家方向拍攝進去她家畫面，她不解，她將車子開回家，轉彎停入自家私人土地道路，這樣有交通違規問題嗎？對於鄰居這樣瘋狂的檢舉行徑真的很無言。

對此，鄰居坦承檢舉說，對方家的孩子曾在三更半夜在庭院喧譁，或放任孩子打籃球、狗亂叫，雜物及垃圾到處亂堆放，他和其他鄰居都難以忍受。最誇張的是，對方友人為了搶車位，把他的休旅車輪胎刺破、車窗打破，至今一毛未賠，為了自保，只好裝設監視器。

田中警分局指出，當事人若對交通違規不服，可向監理單位申訴。彰化監理站說，當事人可到監理站的網站填寫線上申訴單，監理站會轉發給警方，如果違規屬實就罰裁成立，若沒違規就撤銷罰單。

女子指出，檢舉照片幾乎都是她開車回家私人土地未打方向燈畫面。（民眾提供）

94件交通違規罰單中未依規定使用方向燈86件，下雨天未依規定開大燈8件，告發計64件，一張1200元，共需繳7萬6800元。（民眾提供）

女子怒控對面鄰居惡意裝15支監視器找碴。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法