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網友質疑取締超速、噪音只針對機車 桃警：無差別執法

桃園市交警大隊9月在臉書公告，遭不少網友質疑「警方取締超速及噪音車輛都只針對機車」。桃園市交大回應表示，警方絕無針對特定車種執法或有差異性處理。（桃園市警察局提供）

桃園市交警大隊9月在臉書公告，遭不少網友質疑「警方取締超速及噪音車輛都只針對機車」。桃園市交大回應表示，警方絕無針對特定車種執法或有差異性處理。（桃園市警察局提供）

2023/10/19 19:39

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市政府警察局交通警察大隊9月在臉書貼文公告「10月會持續『山道抓猴』大執法取締危險駕車」，遭不少網友質疑「警方取締超速及噪音車輛都只針對機車」，指警方執法雙標。對此，桃園市交警大隊回應表示，警方絕無針對特定車種執法或有差異性處理，相關取締均是根據「道路交通管理處罰條例」和「噪音管制法」等法源進行行政執法，旨在改善噪音車擾寧、取締超速和危險駕駛等行為，並確保道路交通秩序。

桃園市警方自7月起針對大溪台7乙周邊加強取締，9月份一篇臉書貼文遭網友圍剿，回文提出「攔檢入口寬度只能讓機車進入，小客車、貨車等等不是機動車輛？」、「有抓四輪？」、「摔車報警的直接開罰危險駕駛就好，要玩沒關係，別給警察大人找麻煩，他們就會自己自律了」等質疑。

桃園市交大說明，以大溪區羅馬公路桃118線、台7線和台7乙線為例，統計自今年7到9月期間，共取締98件汽車及958件機車嚴重超速違規行為，並依法處以罰鍰新台幣1200元至3萬6000元不等罰鍰。

交大表示，另外在「112年靜桃計畫」期間配合環保局辦理環警監聯合稽查112場次，環保局當場裁罰915輛汽、機車，罰鍰為1800至3600元，桃警蒐證通報噪音車輛案件計有9091件，另環警經發局聯合溯源場次已辦理36場，加強對208家改裝業者的宣導。

桃園市交大強調，將繼續與環保局配合推動靜桃科技執法計畫，預計在年底前擴充至40組「改裝排氣管AI辨識偵測設備」和「聲音照相科技執法設備」，以實現一區配置3組執法設備的目標，強化科技稽查取締汽機車噪音。

針對部分汽機車駕駛者聲稱自己技術高超，並善於「滑胎」或「飄移」過彎技巧，桃警察交通大隊表示，無論是山路還是平面道路都不是賽道，環境因素無法受人為控制，如果道路外側出現凸起物或碎石等情況，再加上車速過快，很容易偏離原本的轉彎路徑，導致車輛外拋，可能造成對向車道的衝撞，或撞上山壁、掉下山崖，嚴重危及自身和他人的生命安全。

桃園警方呼籲，用路人無論是使用何種交通工具，警方取締交通違法、違規規的行政作為，目的都是為保障民眾用路安全，以有效防制交通事故發生，讓大家能夠快樂出門、平安返家。

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