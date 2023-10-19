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電梯驟停害婦扑街摔斷腳 怒告廠商求償350萬判無責免賠

張姓婦人搭到故障電梯摔斷腳，一毛賠償都要不到。示意圖，與新聞無關。（資料照）

張姓婦人搭到故障電梯摔斷腳，一毛賠償都要不到。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/10/19 15:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓婦人從住家搭電梯下樓，電梯突然故障驟停，她按下強制開門鍵逃命，結果被高低落差絆倒摔斷膝蓋，張婦怒告電梯公司求償350萬餘元，但法官認為電梯故障的原因是「管委會礙於經費未及即更換老舊控制系統」，加上電壓異常導致電梯突然出現異常，因此認定電梯公司無責免賠。

判決指出，2020年5月22日下午，張姓婦人從住家搭電梯時，電梯不斷晃動且哄哄作響，幾秒後，電梯間裡的突然電燈一暗、發出轟隆一聲巨響並大幅震動一下，電梯驟停在6樓，張婦當時嚇壞急於逃命，按下強制開門鍵後，電梯門開啓時未注意到樓地板與電梯門高低落差15至20公分，張婦扑街摔倒，原本腳部有舊傷的她，當場摔斷左側股骨。

張婦不滿，認為電梯公司未善盡維修保養之責，加上家中還有高齡父母需要她照顧，摔斷腿後不但加據未來照顧工作，更害她罹患憂鬱症，因此向電梯公司求償350萬餘元的醫藥費、看護費及精神慰撫金。

高雄地院審理時，電梯公司拿出維修紀錄表，指稱事故發生當天上午，公司己派員到該大樓維修過電梯，並針對「斷線、錯樓」等故障修復，強調梯電當會出現故障急停，應是大樓電壓供應異常導致，與電梯硬體無關。

法官綜合各項證據，發現該大樓電樓已使用27年，且電梯公司從2020年1月起便通知管委會要更新控制系統和重要零件，但管委會因經費短缺，遲遲沒有更新，電梯公司善盡提醒責任，雖然當天該地區沒有出現停電，但無法排除是電壓異常造成電梯故障，因此認定電梯公司無責，駁回張婦之訴，可上訴。

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