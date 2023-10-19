台東11個月大女嬰疑遭虐死處女膜有撕裂傷 生父懷疑案情不單純

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君前往台東市立殯館探視，痛斥兇手的殘暴施虐。（記者陳賢義攝）

2023/10/19 15:05

〔記者陳賢義／台東報導〕台東11個月大女嬰疑遭生母和同居人家暴凌虐死亡，生父接獲通知到醫院，見女嬰雙眼被紗布矇上，顱內因嚴重出血頭蓋體被取出，處女膜也有撕裂傷，懷疑案情並不單純。中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君今前往台東市立殯館探視，強調女嬰家是脆弱家庭，縣府是否確依規定進行訪視。社會處長陳淑蘭表示，事發前社工曾與母親聯繫2、3次，原訂9月到府訪視，但林母以北上為由未成行，沒想到憾事很快就發生了。

據了解，死亡女童生母共有三段婚姻，與第一任生一個，外婆扶養，與第二任生一個，親戚照顧，與第三任生龍鳳胎自己帶，而身上也有新舊傷的雙胞男嬰現由社會安置，女嬰生母林女平日閒賦無業，幾乎靠著社會補助過活，領有中低收入補助、育兒津貼，四個小孩各有單親補助，還有展望會對小孩生活補助，以及龍鳳胎今年所領的生育補助。

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女嬰是在8日晚間被送往醫院，到院時傷勢嚴重，陷入昏迷，醫護懷疑遭家暴，通報社工和警方。14日宣告傷重不治，檢警17日解剖，詳實死因須待鑑定報告出爐釐清疑點。

王薇君說，第一時間她要嚴厲的譴責兇手，對於兒虐事件零容忍，不論是在任何縣府都不能夠接受這種事情；其次，這個孩子（死亡女嬰）是有被通報，社會處有安置的，安置後母親因是監護人，曾接受過親子教育，社會處也是經評估才將女嬰送回，但是還給母親1個多個孩子死亡了，身上有新舊傷，在孩子回到家至8日送醫過程中，社會處到底訪視了多少次，是採何種方式訪視，有無注意孩身上已經有傷了，過程中是否有疏漏須補強，我們還能夠再接受孩子一個一個死亡的憾事嗎？

她表示，嚴厲譴責兇手是必須的，到底誰是加害人就由檢方來處理，但也呼籲縣長饒慶鈴積極保護孩子，每一孩子都是不可掉落安全網之外的，如果家庭有問題，國家就必須積極給予保護。

陳淑蘭表示，非常難過及遺憾發生這起悲劇，社工在處遇的過程中也非常用心的給予協助，媽媽也接受了50個小時的親子教育，確認都一切都適宜後才讓孩子回去，但孩子回去後短短一個半月左右就發生這樣的事情，大家都非常難過，也譴責對孩子造成傷害的人，已對媽媽提出獨立告訴，但不知道是媽媽或其同居人造成這起憾事，其餘部分就待東檢偵辦結果做後續處理。

台東地檢署日前解剖女嬰，女嬰顱內出血，身體多處新舊傷，檢警調查時，女嬰母親和她的同居人坦承施暴，但避重就輕。台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，目前已將女嬰母親和她的同居男子依殺人罪偵辦，並向台東地方法院聲押獲准。

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