曾參選立委列「欠稅大戶」 險被管收火速越洋找前妻調度300萬

林男公司員工辦理繳款。（台北分署提供）

2023/10/19 11:55

〔記者溫于德／台北報導〕曾為立委候選人的林姓IC電子業聞人，因欠稅3072萬餘元被名列台北國稅局「欠稅大戶」第87名，本週二因行政執行署台北分署認定他未積極清償，準備對他聲請管收；林男為牢獄之災，火速聯繫人在英國的前妻越洋調度300萬元繳納，餘額辦理分期，這才使林男免於被管收的命運。

台北分署表示，林男自美國矽谷返台定居後，經營IC電子零組件代理公司，是業界聞人，也曾為立法委員候選人；但他2010年出售多筆汐止區的不動產後，經台北國稅局通知繳稅，林男仍拒絕理會，國稅局決定將他移送執行。

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台北分署調查發現，林男得知被國稅局追稅後，提領其銀行帳戶內的巨額存款，或將存款轉匯至他投資經營的公司、前妻與友人的帳戶，即便分署發出禁止命令，他仍以招待客戶為由屢次豪奢消費，因此被命本週二前往分署繳納欠稅或提供擔保。

林男當場解釋為何匯出存款以及進行豪奢消費，且揚言已談妥生意，可以拿到美國上市公司股票用以清償欠稅；但台北分署考量林男並未提出任何具體清償計畫，準備向台北地院聲請管收。

此時，林男為免牢獄之災，立刻表示他有心肌梗塞及高血壓等疾病，身體常感不適，絕非故意欠繳稅款，並火速聯繫人在英國陪伴兒女的前妻，越洋調度資金。

後來前妻請友人匯款300萬元至林男的銀行帳戶，經台北分署執行人員陪同林男公司員工前往銀行提領、轉匯國庫，餘款則分23期繳納後，林男才獲釋放。

林男火速聯繫人在英國的前妻越洋調度300萬元。（台北分署提供）

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