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行政執行署「留置室」開放參觀 待過的欠稅大戶有這些人

欠稅不繳的民眾會被行政執行署通知，在訊問室向執行官說明。（記者陳慰慈攝）

欠稅不繳的民眾會被行政執行署通知，在訊問室向執行官說明。（記者陳慰慈攝）

2019-11-15 12:31:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕想知道被法務部行政執行署認定有聲請管收必要的欠稅大戶，在移送法院裁定前，暫時留置的「留置室」神秘面紗嗎？以及有哪些「大咖」曾被暫時留置？即日起到28日，不妨到行政執行署新北分署走一趟，滿足好奇心！

新北分署即日起到28日，在分署12樓舉辦「鐵腕與柔情—行政執行機關的公義與關懷檔案展」，展出分署成立19年來重要的執行案例及創新作為，「鐵腕」部分，展出商界名人孫道存、眼科名醫丁民峰及「呷尚飽早餐店」負責人王啟平等欠稅大戶執行檔案，平常很少對外界開放的留置室及戒具，在展覽期間也開放民眾自由參觀。

「柔情」部分，則展出分署對於經濟弱勢義務人所採取的各項寬緩執行措施，包括首創結合其他政府機關及民間相關機構成立「關懷中心」，以提供義務人社會救助資源；同意單親義務人分期繳納並轉介社會機構，以協助其面對生活困境；輔導經營不善、財務陷入困境的微型企業義務人，例如王老吉涼水鋪，到分署「123聯合拍賣會」擺攤，販售商品，以變賣所得價金抵償欠款等案例。展覽另規劃有實境模擬區，讓民眾拍攝觀覽紀念照，拍完照片可傳送至電子信箱查收。

新北分署今天上午舉辦展覽開幕儀式，分署長楊秀琴說，展覽除見證新北分署的歷史與執行成效，也能藉此增進民眾了解執行署。

行政執行署新北分署留置室開放參觀。（記者陳慰慈攝）

行政執行署新北分署留置室開放參觀。（記者陳慰慈攝）

展覽見證新北分署成立19年的歷史。（記者陳慰慈攝）

展覽見證新北分署成立19年的歷史。（記者陳慰慈攝）

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