「高雄鋼鐵人」被影射是中資 董事長、大股東提告都敗訴

PLG職籃「高雄鋼鐵人」隊被媒體指稱母公司高雄育樂公司當「人頭」引入中資；球星林書豪（左）今年初曾加盟鋼鐵人，9月已改加盟「新北國王」，左為鋼鐵人隊友洋將悟空。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/10/19 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕PLG職籃「高雄鋼鐵人」隊資本額登記2億元，資金來源遭媒體指控母公司高雄育樂股份有限公司當「人頭」引入中資，公司董事長黃哲寬不滿向撰稿的記者和媒體各提告求償100萬元敗訴後，最大股東陳韋翰也提告求償，同樣被法官判敗訴。

高雄育樂股份有限公司日前透顧問律師回應，強調最大股東的公司投資已經過投審會確認不是中資後准予投資，認為不管如何連結都與中資無關。

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判決指出，2021年11月7日，媒體以「【PLG內幕】高雄鋼鐵人撇中資遭打臉 最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」為題，報導由黑人陳建州領軍的PLG職籃聯盟，「新成軍的高雄鋼鐵人隊，被爆遭帶有中資疑慮的香港無極人馬接管，原始高雄3大股東急撤，在地化走味」。

儘管球團火速消毒，撇稱股東全是台灣人、無任何外資，但媒體調查發現「不僅號稱愛籃球而投資的新任董事長黃哲寬根本『零持股』，最大股東陳韋翰資金也確實來自曾是中國籍、現持香港身分的無極負責人錢濤」。

高雄地院法官調查，發現黃哲寬在錢濤擔任負責人的香港無極公司擔任代表，並在錢濤擔任負責人的美商無極資本有限公司獲派為該公司我國境內負責人及我國分公司經理，足以認定他是錢濤的親信；而高雄育樂公司於2021年10月4日變更登記時，已發行股份總數為540萬股，黃哲寬、陳韋翰持股分別為0股、260萬股（佔比48.15%），錢濤也曾對外公開指稱自己借錢給小舅子陳韋翰發展台灣職籃。

法官認為，報導中指稱，高雄育樂公司已為香港無極集團所控制，並進而指稱「高雄淪借殼」，應是有相當理由確信其為真實，況且指稱錢濤為中國商人，高雄育樂公司是香港無極勢力控制，淪為借殼等內容，所貶損者實為錢濤、高雄育樂公司，而不是黃哲寬，難以認定報導不法侵害黃的名譽、信用權，而構成侵權行為，因此判黃敗訴。

陳韋輸也對上報和撰稿記者各提告求償一百萬元，高雄地院審理時，法官認為，陳韋翰對自己「與錢濤是妻舅關係」、「錢濤是香港籍」的部分沒有爭執，而錢濤為香港無極公司負責人之一，外界當然就會把陳韋翰視為錢濤親信、香港無極公司入主高雄育樂公司球隊。

而陳韋翰雖以個人身份當選監察人，登記為球團最大股東，加上他與錢濤間的密切關係，媒體指稱「『高雄』淪借殼」只是將事實陳述混合意見表達，用語並未過於慫動或偏激，應儘量予以包容，以實現多元民主社會價值，因此難以認定已侵害陳韋翰的權益，判他敗訴，可上訴。

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