召妓後「拒付錢」還亮警證恐嚇 宜警2大過免職

宜蘭警分局偵查隊爆員警白嫖醜聞。（記者蔡昀容攝）

2023/10/18 15:58

〔記者蔡昀容、游明金／宜蘭報導〕宜蘭警分局爆出偵查佐白嫖泰國應召女醜聞，26歲林姓偵查佐到飯店召妓，辦完事付錢後離去；未料，又折返亮出證件恐嚇應召女賣淫違法，並把錢搶走。宜蘭縣警察局16日召開考績會，將林員記兩大過免職，同時依違反貪污治罪條例送辦。

這件警風紀案件發生在10月5日，林姓偵查佐透過網路媒介到宜蘭市某飯店召妓，找來一名泰國籍女子，約定1800元性交易；辦完事後，林員付了2000元放在房間梳妝台上，應召女找了200元給林。

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林姓偵查佐離開房間後，突然又折返走了進來，亮出證件稱自己是警察，恐嚇應召女賣淫是違法行為，搶奪皮包取走2000元後離去；應召女子上前制止未成，但整個過程都用手機錄了下來。

應召業者並未報案，而是透過關係向警方反映此事；宜蘭縣警察局長林武宏接獲情資，要求督察單位自檢查處，積極展開偵辦，絕不能包庇。經調閱飯店監視器，並找來涉案員警自白，林姓偵查佐坦承此事，對於為何犯下這種錯誤？林說，他很缺錢，房貸、信貸以及兩個小孩的費用，經濟壓力很大。

同事得知後都相當驚訝，據了解，林姓偵查佐在偵查隊裡比較安靜內向，話不多，老婆也在宜蘭分局擔任警察，除了分局或偵查隊聚餐，平時不愛應酬，也不愛喝酒，生活單純，工作認真，表現平穩，最近才買了房子，沒想到發生這種事。有同事安慰他，事情遇到了，要請律師打官司，看如何解決？

縣警局確認林員白嫖、搶奪應召女財物，16日召開考績會認為情節嚴重，利用職務獲取不當利益，除記兩大過免職，並依貪污罪移送檢方偵辦；嫖妓部分，則依社會秩序維護法裁處。林員直屬主管王姓偵查隊長被調整非主管職務，其他相關人員的考核監督責任，則待檢察官偵結再追究。

據了解，林姓偵查佐2018年初任員警，之前都在派出所服務，今年2月才調到宜蘭分局偵查隊，沒想到就這樣誤了自己前程，還吃上官司。至於飯店、應召業者與應召女子，涉嫌妨害風化罪嫌，由於還未找到泰國女子，將待釐清相關事證與案情，再移送偵辦。

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