桃園情殺3死！夫妻遭砍陳屍家中 7歲兒尚不知「爸媽走了」

桃園夫妻家中被砍死，相驗現場家屬痛哭失聲。（記者李容萍攝）

2023/10/18 13:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區發生3人死亡案件，54歲洪姓男子與42歲黃姓越南籍妻子，昨（17日）傍晚被48歲鄭姓男子持刀砍殺身亡陳屍家中，鄭男疑與黃女有「情財糾葛」，在行凶後輕生墜樓，桃園地檢署檢察官率法醫今（18日）上午在中壢殯儀館進行相驗死者遺體，以確認死亡原因及釐清案情，家屬現場痛哭失聲、無法接受；據了解，洪男夫妻育有1子才7歲大，案發時並不在家，目前暫時交由黃女的姊姊照顧，小小年紀尚不知父母離世消息，令人唏噓不已。

楊梅警方昨日傍晚獲報在楊梅區三民路一棟社區大樓後方有人墜樓，到場發現鄭男疑似由頂樓墜樓，現場血跡斑斑，警方上樓查找時發現該大樓有一住家門口血跡延伸至頂樓，進入該戶查看，另發現洪男及黃女倒臥血泊中，均已明顯死亡。

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據了解，洪男與越南籍的黃女結婚逾10年，期間曾離婚，黃女於離異期間曾和鄭男交往，後來洪男與黃女復合，2人育有1名7歲兒子。

警方初步調查，鄭男疑因不諒解黃女選擇與洪姓丈夫復婚，因此不斷騷擾，黃女今年7月3日因與鄭男雙方感情因素及債務糾紛引發肢體衝突，聲請保護令，為此，鄭男曾沉寂了一陣子，正當黃女一家以為生活終於回歸平靜時，未料鄭男持有黃女住家鑰匙於昨日闖入屋內行兇，並畏罪輕生，釀成憾事。

案發當時黃女就讀小一的兒子尚未返家，案發後後續由社工陪伴先前往黃女姊姊位於平鎮的住處，暫由阿姨照顧，男童的姑姑也陪伴在旁，經親戚安撫沒什麼異狀，目前還不知父母親離世消息。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，經評估，男童與阿姨依附關係尚佳，目前先將男童交由阿姨照顧，後續將持續追蹤輔導，並安排諮商協助創傷復原。

警方初步調查，此案疑為預謀埋伏犯案，鄭男、黃女間除了感情糾葛，疑似還有金錢借貸關係，鄭男疑在外欠債，要求黃女幫忙還錢，詳細案情仍待檢警進一步調查釐清。

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桃園楊梅大樓凶殺案釀3命，警方在現場拉起封鎖線調查。（記者李容萍翻攝）

桃園楊梅大樓凶殺案釀3命。（記者李容萍翻攝）

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