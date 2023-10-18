機車擦撞人行道後自撞燈桿 花蓮2青年頭部重創亡

花蓮縣吉安鄉中山路鐵路平交道附近昨深夜發生一起死亡車禍造成二人死亡。（民眾提供）

2023/10/18 10:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉中山路鐵路平交道附近昨深夜發生一起死亡車禍，吳姓女子騎機車載劉姓男子，沿著吉安鄉中山路一段往二段行駛，通過平交道後機車擦撞到人行道緣石，兩人摔車後撞擊路燈，頭部都受重創送醫後傷重不治，車禍原因有待警方釐清。

昨晚深夜11點多，年約20多歲吳姓女子騎機車附載32歲劉姓男子，沿著吉安鄉中山路一段往二段行駛，疑似轉彎時車速太快，通過中山路鐵路平交道後，機車先是擦撞到人行道緣石，導致連人帶車摔車直接撞擊到路燈，兩人遭到強力撞擊安全帽都被噴飛，倒臥路旁，頭部出現嚴重的傷勢。

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花蓮警、消接獲民眾報案後，立即趕往現場處理，發現兩人都失去心跳呼吸後，現場實施CPR搶救，緊急將頭部受傷的劉姓男子送往門諾醫院急救，騎機車的吳姓女子則有頭部、頸部受傷，立即送往慈濟醫院急救，在醫院為兩人實施急救無效後，分別在今日凌晨零點20分及40分左右宣告不治死亡。

根據吉安警方的調查，騎機車的吳姓女子持有正常駕照，經慈濟醫院實施抽血酒測檢驗後，並沒有酒精反應；機車不明原因衝出馬路後，自摔撞上路燈車禍意外，導致車上兩人受到重傷，在送醫急救後宣告不治死亡，員警調閱附近路口的監視器進行比對，將進一步釐清車禍發生的原因。

花蓮縣吉安鄉中山路鐵路平交道附近昨深夜發生一起死亡車禍，機車擦撞到人行道路邊緣石自撞路燈桿死亡。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉中山路鐵路平交道附近昨深夜發生一起死亡車禍，機車擦撞到人行道路邊緣石自撞路燈桿死亡。（記者王錦義攝）

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