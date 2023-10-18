機車擦撞人行道後自撞燈桿 花蓮2青年頭部重創亡
2023/10/18 10:40
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉中山路鐵路平交道附近昨深夜發生一起死亡車禍，吳姓女子騎機車載劉姓男子，沿著吉安鄉中山路一段往二段行駛，通過平交道後機車擦撞到人行道緣石，兩人摔車後撞擊路燈，頭部都受重創送醫後傷重不治，車禍原因有待警方釐清。
昨晚深夜11點多，年約20多歲吳姓女子騎機車附載32歲劉姓男子，沿著吉安鄉中山路一段往二段行駛，疑似轉彎時車速太快，通過中山路鐵路平交道後，機車先是擦撞到人行道緣石，導致連人帶車摔車直接撞擊到路燈，兩人遭到強力撞擊安全帽都被噴飛，倒臥路旁，頭部出現嚴重的傷勢。
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花蓮警、消接獲民眾報案後，立即趕往現場處理，發現兩人都失去心跳呼吸後，現場實施CPR搶救，緊急將頭部受傷的劉姓男子送往門諾醫院急救，騎機車的吳姓女子則有頭部、頸部受傷，立即送往慈濟醫院急救，在醫院為兩人實施急救無效後，分別在今日凌晨零點20分及40分左右宣告不治死亡。
根據吉安警方的調查，騎機車的吳姓女子持有正常駕照，經慈濟醫院實施抽血酒測檢驗後，並沒有酒精反應；機車不明原因衝出馬路後，自摔撞上路燈車禍意外，導致車上兩人受到重傷，在送醫急救後宣告不治死亡，員警調閱附近路口的監視器進行比對，將進一步釐清車禍發生的原因。