為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

金門「烈女廟」功德箱塗水泥加重仍遭竊 警飛高雄逮2嫌

烈女廟內部分監視器仍錄下竊嫌身影。（金門警方提供）

烈女廟內部分監視器仍錄下竊嫌身影。（金門警方提供）

2023/10/17 16:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天宣布偵破烈嶼鄉「烈女廟功德箱竊案」，2名涉案工人在高雄就逮，所得3萬9000元花用殆盡；鄉民代表林宜蘭說，這是金門大橋接通後的首起宮廟竊案，顯示治安型態轉變，呼籲廣設監視器，鄉親守望相助。

烈嶼鄉青岐村觀光景點「烈女廟」是於本月13日發生竊案，廟方於當天上午7點許，發現原本置於烈女廟門外迴廊的1只內部塗有水泥、重約100公斤的功德箱，竟不翼而飛，縣警局長盧廷彰指示金城分局與刑警大隊組成專案小組偵辦。

警方不到24小時即鎖定犯嫌身分，發現涉案的江姓、何姓2嫌年紀均在25歲上下，9月透過人力仲介公司到金門，上工1個多月就犯下竊案，2人得手後，便於當天上午一早搭機飛高雄。警方16日到高雄將涉有重嫌的何、江2嫌追緝到案。

金城分局指出，何、江2嫌缺錢花用，鎖定香火鼎盛，又地處偏遠的烈女廟應該有不少香油錢；犯案當天竊取路邊自小貨車，再開到烈女廟行竊；過程中，還將廟內監視器鏡頭撥往他處，再將下方有輪子的功德箱半拖半拉至小貨車，先載至草叢，再以偷來的砂輪機，切開功德箱上方開口，除留下美金、人民幣等外幣，其餘約3萬9000元新台幣全部拿走，被警查獲時，贓款花費殆盡。

烈嶼鄉（小金門）鄉民代表林宜蘭說，金門宮廟香油錢遭竊時有所聞，但將整個功德箱扛走卻十分罕見；她呼籲公部門應在各路口加裝監視器，鄉親也要注意門戶，提高警覺。

金城分局分局長方子欽說，警方已盡力在最短時間內破案，由於金門廟宇眾多，期許各寺廟加強巡邏，也呼籲廟方除加裝錄影監視系統，神像懸掛金牌也應取下妥善保存，確保寺廟財物安全。

青岐烈女廟管理委員會表示，功德箱當初購買時內部即有水泥加重，未來功德箱將增加加固型功能，提高安全性。

金門警方已在高雄將兩嫌逮獲。（金門警方提供）

金門警方已在高雄將兩嫌逮獲。（金門警方提供）

金門警方依竊嫌所指，在一處草叢中找到烈女廟被竊走的功德箱。（金門警方提供）

金門警方依竊嫌所指，在一處草叢中找到烈女廟被竊走的功德箱。（金門警方提供）

金門警方找到竊走的功德箱，上方被砂輪機切開，裡面近四萬元台幣全被拿走。（金門警方提供）

金門警方找到竊走的功德箱，上方被砂輪機切開，裡面近四萬元台幣全被拿走。（金門警方提供）

金門烈女廟管理委員會總幹事洪合興所指處，為功德箱原來放置位置。（記者吳正庭攝） （記者吳正庭攝）

金門烈女廟管理委員會總幹事洪合興所指處，為功德箱原來放置位置。（記者吳正庭攝） （記者吳正庭攝）

金門烈女廟管理委員會總幹事洪合興所指的監視器，已被竊嫌將鏡頭撥向他處，企圖躲避查緝。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟管理委員會總幹事洪合興所指的監視器，已被竊嫌將鏡頭撥向他處，企圖躲避查緝。（記者吳正庭攝）

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘宣布偵破烈女廟功德箱竊案。（記者吳正庭攝）

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘宣布偵破烈女廟功德箱竊案。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟部分監視器被竊嫌調轉方向，甚至遭破壞。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟部分監視器被竊嫌調轉方向，甚至遭破壞。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟是烈嶼鄉知名觀光景點。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟是烈嶼鄉知名觀光景點。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鐵絲黏膠帶放入功德箱 「賊兄弟」得手100元香油錢被逮
2023/10/14 16:12

鐵絲黏膠帶放入功德箱 「賊兄弟」得手100元香油錢被逮
媽祖眼下大膽偷40萬香油錢 2毒蟲落網只剩6萬
2023/09/20 15:51

媽祖眼下大膽偷40萬香油錢 2毒蟲落網只剩6萬

台新金台東植樹 打造公益共好森林
投入錢幣沒聲音 打開功德箱驚見「釣魚線」密布
2023/05/20 12:12

投入錢幣沒聲音 打開功德箱驚見「釣魚線」密布
偷車前到廟宇拜拜 上一秒虔誠祈禱、下一秒挖功德箱
2022/12/18 14:11

偷車前到廟宇拜拜 上一秒虔誠祈禱、下一秒挖功德箱

富邦長春公開賽傳承營 上演傳奇佳話
沒錢繳罰單跨鄉偷香油錢 警百米衝刺20秒到場逮人
2022/08/18 08:56

沒錢繳罰單跨鄉偷香油錢 警百米衝刺20秒到場逮人
宮廟慣竊持油壓剪偷走香油錢10餘次 高雄落網
2020/12/12 14:42

宮廟慣竊持油壓剪偷走香油錢10餘次 高雄落網
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播