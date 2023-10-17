金門「烈女廟」功德箱塗水泥加重仍遭竊 警飛高雄逮2嫌

烈女廟內部分監視器仍錄下竊嫌身影。（金門警方提供）

2023/10/17 16:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天宣布偵破烈嶼鄉「烈女廟功德箱竊案」，2名涉案工人在高雄就逮，所得3萬9000元花用殆盡；鄉民代表林宜蘭說，這是金門大橋接通後的首起宮廟竊案，顯示治安型態轉變，呼籲廣設監視器，鄉親守望相助。

烈嶼鄉青岐村觀光景點「烈女廟」是於本月13日發生竊案，廟方於當天上午7點許，發現原本置於烈女廟門外迴廊的1只內部塗有水泥、重約100公斤的功德箱，竟不翼而飛，縣警局長盧廷彰指示金城分局與刑警大隊組成專案小組偵辦。

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警方不到24小時即鎖定犯嫌身分，發現涉案的江姓、何姓2嫌年紀均在25歲上下，9月透過人力仲介公司到金門，上工1個多月就犯下竊案，2人得手後，便於當天上午一早搭機飛高雄。警方16日到高雄將涉有重嫌的何、江2嫌追緝到案。

金城分局指出，何、江2嫌缺錢花用，鎖定香火鼎盛，又地處偏遠的烈女廟應該有不少香油錢；犯案當天竊取路邊自小貨車，再開到烈女廟行竊；過程中，還將廟內監視器鏡頭撥往他處，再將下方有輪子的功德箱半拖半拉至小貨車，先載至草叢，再以偷來的砂輪機，切開功德箱上方開口，除留下美金、人民幣等外幣，其餘約3萬9000元新台幣全部拿走，被警查獲時，贓款花費殆盡。

烈嶼鄉（小金門）鄉民代表林宜蘭說，金門宮廟香油錢遭竊時有所聞，但將整個功德箱扛走卻十分罕見；她呼籲公部門應在各路口加裝監視器，鄉親也要注意門戶，提高警覺。

金城分局分局長方子欽說，警方已盡力在最短時間內破案，由於金門廟宇眾多，期許各寺廟加強巡邏，也呼籲廟方除加裝錄影監視系統，神像懸掛金牌也應取下妥善保存，確保寺廟財物安全。

青岐烈女廟管理委員會表示，功德箱當初購買時內部即有水泥加重，未來功德箱將增加加固型功能，提高安全性。

金門警方已在高雄將兩嫌逮獲。（金門警方提供）

金門警方依竊嫌所指，在一處草叢中找到烈女廟被竊走的功德箱。（金門警方提供）

金門警方找到竊走的功德箱，上方被砂輪機切開，裡面近四萬元台幣全被拿走。（金門警方提供）

金門烈女廟管理委員會總幹事洪合興所指處，為功德箱原來放置位置。（記者吳正庭攝） （記者吳正庭攝）

金門烈女廟管理委員會總幹事洪合興所指的監視器，已被竊嫌將鏡頭撥向他處，企圖躲避查緝。（記者吳正庭攝）

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘宣布偵破烈女廟功德箱竊案。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟部分監視器被竊嫌調轉方向，甚至遭破壞。（記者吳正庭攝）

金門烈女廟是烈嶼鄉知名觀光景點。（記者吳正庭攝）

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