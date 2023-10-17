曾格爾告山友誹謗不起訴 曾父：網路能信，狗屎能吃

曾格爾告山友誹謗不成立，父親曾國良表示「網路能信，狗屎能吃」。（資料照，記者田裕華攝）

2023/10/17 12:10

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曾格爾再吞敗！被2山友批「P圖登山家、騙子」 告不成誹謗

〔記者錢利忠／台北報導〕登山名人曾格爾被爆勾搭已婚富商陳坤保，被有「時尚公關女王」之稱的元配岳啟儒求償200萬元，士林地院判曾應賠30萬元；岳另向台北地檢署控告曾格爾及曾父曾國良涉偽造文書、妨害名譽、偽證、非法利用個資等4罪；北檢今再次傳喚曾國良，他被問到女兒告2位山友誹謗卻不起訴一事，他指「現在看山是山，將來看山不是山，網路能信，狗屎能吃」。

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針對士林地院判決曾格爾應賠償岳啟儒30萬元，曾國良先前稱「30萬賠一賠，不會上訴」一事，曾國良今再次被問及此事，他稱還沒決定要不要上訴，並解釋「紅顏易老，桑田隨時變清波，事情轉變很快，慢慢等待」。

岳啟儒於去年9月對曾格爾提出民事求償200萬元，士林地院審理期間，岳女委任律師吳彥鋒庭後一度勸曾格爾「回頭才是岸」；曾格爾則透過律師表達拒談和解。士林地院則根據陳坤保、岳女友人的證詞，認定曾、陳2人曾相偕泡湯、住宿，已侵害配偶權，本月6日判曾格爾應賠償岳30萬元。

針對侵害配偶權求償一案，曾格爾先前則透過臉書提及「什麼是侵害配偶權？這次事件我覺得自己是受害者的身分，所以才和大家探討配偶權的問題。我想社會上肯定有很多這條法規的受害者，大家要站出來。就我跟岳啟儒和陳先生的案例來說，請大家思考，誰是從頭到尾都知道自己有婚姻關係的人？肯定是陳先生本身從頭到尾都知道自己有太太吧！」

她還表示，「我會知道他有太太嗎？這就不一定了吧！因為對我來說我從頭到尾都不知道陳先生有婚姻關係！卻被陳先生太太岳啟儒提告...台灣在婚姻法律算是領先全球，同婚在各國算非常前衛。如果有婚姻的女性或男性，女女或男男之間有曖昧對話，或是親密行為。對於大眾來說，這樣算違法嗎？歡迎大家討論！」

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