曾格爾再吞敗！被2山友批「P圖登山家、騙子」 告不成誹謗

2023/10/17

〔記者錢利忠/台北報導〕曾格爾被有時尚女王之稱的岳啟儒控告介入家庭,遭岳求償200萬元,士林地院判曾應賠償30萬元,曾父受訪稱「賠一賠,不上訴了」;而曾除被告外,她也告人,山友蔡日興、江佳恩質疑曾合成攻頂照,分別在臉書批「騙子」、「P圖登山家」等語,被曾提告誹謗;台北地檢署認定蔡、江的評論非全然無據,今將2人不起訴。

檢方調查,江佳恩於2022年11月間,在臉書粉專貼文提及:「GRACE(曾格爾的英文名字)是一個詐欺犯,一個騙子。就是這麼簡單」,「前幾天她的道歉文本來是覺得 噁心,加上昨天文章出來以後,各種錯亂的現象……對於說謊跟失憶應該很好判斷」、「曾爸應該有4000億的身價」、「如果有捐款不想退費想告她,我這邊有資源,下午有大大跟我分享願意提供保密協助」、「法鼓山被騙了」等語。

另外,蔡日興則於2022年11月27日在臉書粉專發文提到「超厲害的P圖登山家-曾格爾」、「我發現曾格爾所提出登頂照片以及影片有合成跡象,且可抓出光學上的矛盾,而她所提供的GPS航跡又有以他人所錄製者來瓜代之情形,被質疑後才緊急改口否認先前說話,綜合以上,我認為,她所提出的證據可信度太低」等內容。

曾格爾認為江、蔡2人的言論不實,怒控2人誹謗;2人庭訊時均否認誹謗,江佳恩供稱,「GRACE是一個詐欺犯,一個騙子。就是這麼簡單」這句話不是他寫的,是他翻譯網友的文章,內容所提到的。檢方勘查網路文章,發現的確有波蘭網友提到「GRACE is a fraud and a cheater,simple as that」等文字,江佳恩則將該段文字翻譯成中文。

蔡日興則供稱,他對於曾格爾的GPS軌跡、光學矛盾的情形,提出相關質疑文章,他認為曾格爾所提出的證據,不足以證明有登頂的事實,包含影片光學上有問題及照片有修圖痕跡等事證,均無法經得起檢驗。檢方認為蔡日興是就具體事實,依其專業研究及主觀的價值判斷,提出其評論意見,並非出於憑空捏造而全然無據的惡意攻訐,不構成誹謗。

