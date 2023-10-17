曾格爾再吞敗！被2山友批「P圖登山家、騙子」 告不成誹謗

被2山友批「P圖登山家、騙子」，曾格爾告不成誹謗。（翻攝自曾格爾臉書）

2023/10/17 11:30

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曾格爾告山友誹謗不起訴 曾父：網路能信，狗屎能吃

〔記者錢利忠／台北報導〕曾格爾被有時尚女王之稱的岳啟儒控告介入家庭，遭岳求償200萬元，士林地院判曾應賠償30萬元，曾父受訪稱「賠一賠，不上訴了」；而曾除被告外，她也告人，山友蔡日興、江佳恩質疑曾合成攻頂照，分別在臉書批「騙子」、「P圖登山家」等語，被曾提告誹謗；台北地檢署認定蔡、江的評論非全然無據，今將2人不起訴。

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檢方調查，江佳恩於2022年11月間，在臉書粉專貼文提及：「GRACE（曾格爾的英文名字）是一個詐欺犯，一個騙子。就是這麼簡單」，「前幾天她的道歉文本來是覺得 噁心，加上昨天文章出來以後，各種錯亂的現象……對於說謊跟失憶應該很好判斷」、「曾爸應該有4000億的身價」、「如果有捐款不想退費想告她，我這邊有資源，下午有大大跟我分享願意提供保密協助」、「法鼓山被騙了」等語。

另外，蔡日興則於2022年11月27日在臉書粉專發文提到「超厲害的P圖登山家-曾格爾」、「我發現曾格爾所提出登頂照片以及影片有合成跡象，且可抓出光學上的矛盾，而她所提供的GPS航跡又有以他人所錄製者來瓜代之情形，被質疑後才緊急改口否認先前說話，綜合以上，我認為，她所提出的證據可信度太低」等內容。

曾格爾認為江、蔡2人的言論不實，怒控2人誹謗；2人庭訊時均否認誹謗，江佳恩供稱，「GRACE是一個詐欺犯，一個騙子。就是這麼簡單」這句話不是他寫的，是他翻譯網友的文章，內容所提到的。檢方勘查網路文章，發現的確有波蘭網友提到「GRACE is a fraud and a cheater，simple as that」等文字，江佳恩則將該段文字翻譯成中文。

蔡日興則供稱，他對於曾格爾的GPS軌跡、光學矛盾的情形，提出相關質疑文章，他認為曾格爾所提出的證據，不足以證明有登頂的事實，包含影片光學上有問題及照片有修圖痕跡等事證，均無法經得起檢驗。檢方認為蔡日興是就具體事實，依其專業研究及主觀的價值判斷，提出其評論意見，並非出於憑空捏造而全然無據的惡意攻訐，不構成誹謗。

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