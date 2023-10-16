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被控逃漏稅千萬 禾馨醫療創辦人蘇怡寧出庭拒認罪

禾馨醫療創辦人蘇怡寧（中）今天因逃漏稅案出庭，。（記者溫于德攝）

禾馨醫療創辦人蘇怡寧（中）今天因逃漏稅案出庭，。（記者溫于德攝）

2023/10/16 13:21

〔記者溫于德／台北報導〕禾馨醫療創辦人、婦產科醫師蘇怡寧前年被胞妹告發，以妹妹當人頭領取顧問費，蘇妻也被查出逃漏稅；檢方認定蘇怡寧夫妻合計涉逃漏稅捐2877萬餘元，依稅捐稽徵法起訴。台北地院上午開庭，蘇怡寧聘請曾任台北地檢署檢察官的王牌律師陳宗豪替他辯論，蘇怡寧本人否認犯罪。

蘇怡寧上午到庭採無罪答辯，否認犯稅捐稽徵法。庭後，面對記者詢問「是否有把妹妹當作人頭」？蘇怡寧不願回答，並反問記者「正門在哪裡」？後來記者再問「逃漏稅跟你有沒有關係？」蘇怡寧同樣拒答，直到記者關心他是否變瘦？蘇怡寧才回答「沒有啦」，接著步行離開法院。

起訴指出，蘇怡寧於2004年底，為推廣肌肉萎縮症基因帶原檢測技術，與妻子陳君蕙所成立的香港某生技公司簽約，約定技術轉移給該公司，並任該公司技術顧問，協助建立標準篩檢流程及培訓技術人員，酬勞則依合約中的拆帳比例，由該公司支付顧問費名義付給蘇怡寧。

檢方查出，蘇怡寧於2006年間，取得其胞弟及胞妹的身分個資後，未經同意即將弟、妹的身分證影本交給生技公司，訛稱弟、妹為其研究團隊成員，將其技術顧問費，分拆成是其弟、妹執行業務所得，藉此逃漏稅捐。

總計自2006至2012年間，蘇怡寧共有7筆顧問費的收入，合計6437萬餘元，逃漏稅捐金額高達2877萬餘元。檢方考量蘇、陳二人以迂迴的不正當方式逃漏稅捐義務，建請法院分論併罰，並宣告沒收或追徵其犯罪所得。

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