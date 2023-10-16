涉教唆手下開車衝撞店面 男子一回台就被逮

李姓男子涉嫌教唆手下開車衝撞透天店面遭境管，一入境被拘提坦承犯行移送。（民眾提供）

2023/10/16 12:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕今年6月29日，高雄一男子開車衝撞某停租的商店鐵門，新興分局逮捕衝撞的張姓男子，進而查出背後疑有李姓男子涉嫌教唆，報請檢方予以境管，李男昨返國入境被警方拘捕，據了解，李男坦承懷疑被人惡意檢舉從事不法色情生意，憤而教唆張男抗議，但因衝撞店家早已結束退租，檢警仍在釐清。

今年6月29日，張男開車衝撞新興區一處透天民宅鐵門，當場被警方逮捕，該宅原本的商家早已結束營業，張男原辯稱因消費糾紛，才開車衝撞，但檢警懷疑案情不單純，背後應有人指使，甚至不排除與特種行業爭搶地盤有關，經突破案情，鎖定一名人在國外的李姓男子涉嫌。

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檢警祭出境管手段，待李男在海外3個月後，昨天返國入境，立即出動便衣員警拘提逮人，訊後今依教唆恐嚇等罪嫌，移送檢方偵辦。

據了解，張男（28歲）受李男教唆在今年6月29日晚間，駕駛轎車倒車衝撞新興區七賢二路關閉的店家，造成騎樓下2輛機車和店家鐵門損毀，警方獲報張男衝撞鐵門後，還下車拿十字鎬柄擊砸鐵捲門，行徑囂張，當時巡邏員警趕到現場，依毀損現行犯逮捕，擴大偵辦，查出涉嫌教唆的李嫌，對李境管守株待兔返台就逮。

張姓男子今年6月間開車衝撞透天店面，被警方依現行犯逮捕。（資料照）

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