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玩命？放手孩童騎機車上街 台南警方：至少5項違規

有網友在臉書社群po文與影片，批稱目擊台南中西區有女騎士放手讓女童操控機車，非常危險。（圖：取自臉書社群─台南式）

有網友在臉書社群po文與影片，批稱目擊台南中西區有女騎士放手讓女童操控機車，非常危險。（圖：取自臉書社群─台南式）

2023/10/16 11:52

〔記者王俊忠／台南報導〕臉書粉絲專頁「台南式」15日晚間po出1段影片，指稱台南市有大人騎機車載小孩，竟然放手給坐在前座前端的小女孩操控，目擊者看到一路沿著中西區民族路騎了超過1.5公里，雖看來小女孩技巧熟練，但這行為對騎士與路人都十分危險；警方指出，這樣讓小孩騎車行為已違規，會通知車主說明、開罰。

臉書「台南式」po文指稱，有民眾驚見成年人放手讓坐在機車前座的小女孩操控機車，女孩戴著安全帽，騎車技巧相當熟練、油門收放自如，一路沿民族路騎超過1.5公里，經過西門圓環也難不倒她，雖然一度打錯方向燈，不過最後進入圓環時仍有打方向燈，「比一堆三寶好多了」；目擊者說，小女孩明顯未成年，大人放任孩童無照駕駛非常不可取。

轄區台南市警二分局副分局長李忠憲表示，影片中孩童駕駛機車屬無照駕駛，恐已違反道路交通管理處罰條例第21條，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，另外，影片中的成年女性允許未領有駕照之人駕駛機車，將依道交條例第23條吊扣其駕照3個月；如其為車主，也同時違反21條，將處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照1個月，機車附載孩童未乘坐於後座，駕駛人也將處300元以上600元以下罰鍰。

警方說，該機車駕駛違規部分，將依法舉發，並通知其法定代理人或監護人到場勸誡。警方也提醒，這種駕駛行為相當危險，孩童一旦遇有前方突發狀況將無法正確妥適應對處置，也提醒家長切勿有此類放任孩子的危險駕駛行為。

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臉書粉絲專頁「台南式」有網友po出文與影片，批稱目擊台南中西區有女騎士放手讓女童操控機車，直言非常危險。（圖：取自臉書社群─台南式）

臉書粉絲專頁「台南式」有網友po出文與影片，批稱目擊台南中西區有女騎士放手讓女童操控機車，直言非常危險。（圖：取自臉書社群─台南式）

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