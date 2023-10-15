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7旬婦菜園走失 警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘

警方發現蔡婦在池塘草叢旁的地上。（記者李容萍翻攝）

警方發現蔡婦在池塘草叢旁的地上。（記者李容萍翻攝）

2023/10/15 18:57

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市一名患有失智症的72歲蔡姓老婦人，與家人到桃園市的菜園，沒想到蔡婦趁著先生及兒子不注意，竟獨自背著包包離開菜園，老婦的兒子發現後，擔心媽媽的安危，立刻報警協尋，警方在苦尋6小時後，在距離菜園5公里外的池塘草叢旁找到滿身泥濘的老婦。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方今日表示，家住在新北市林口區的蔡婦，昨日下午與先生及兒子前往桃園市平鎮區湧光路的菜園耕作，沒想到蔡婦趁著先生及兒子忙於工作時，獨自背著包包離開，一直到兒子工作結束後才發現媽媽不見了，在附近尋找沒有找到人，由於媽媽患有失智症，父子倆當擔心她發生意外，焦急報警協尋。

警方調閱監視器尋找蔡婦，最後發現她的身影出現在龍潭區龍園六路，由於此地點附近有許多灌溉用的埤塘及池塘，員警擔心蔡婦若不慎落入水中，後果不堪設想，於是動員派出所員警展開地毯式的搜索，在苦尋6小時後，總算在距離老婦最後身影出現點2公里外的池塘草叢中發現她呆坐在地上。

所幸蔡婦身體沒有明顯外傷，但她卻對走失的過程一問三不知，只記得是要去運動，也不清楚為何會滿身泥濘髒污；蔡婦的先生及兒子見到她平安無事，頻頻向警方道謝。

蔡婦菜園走失後，警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

蔡婦菜園走失後，警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

蔡婦（左2）菜園走失後，警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘。（記者李容萍翻攝）

蔡婦（左2）菜園走失後，警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘。（記者李容萍翻攝）

蔡婦菜園走失後，警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘。（記者李容萍翻攝）

蔡婦菜園走失後，警苦尋6小時池塘草叢尋獲她滿身泥濘。（記者李容萍翻攝）

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