陪婆婆逛賣場遭丈夫責罵 原因曝網友怒喊離婚

人妻載婆婆逛賣場遭丈夫打電話責罵，原因竟是擔心自己的新車被刮傷；示意圖。（資料照）

2023/10/14 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻發文表示，連假她與老公回婆家住，期間婆婆機車故障無法出門採買，她便自告奮勇開車載婆婆去，怎料兩人剛抵達賣場，老公就打電話來責罵，而丈夫生氣的原因，不是擔心她和婆婆的安全，而是車子剛買怕原PO擦撞到他的愛車，讓網友直呼「叫他跟車過生活」！

據網友在《爆料公社》發文表示，她連假和老公回婆家住2天時，婆婆因為機車故障無法買菜覺得很不方便，於是老公便答應，要在回台北以前，會帶她的婆婆去大賣場，沒想到隔天一早，老公賴床叫不醒，婆婆又不斷焦急碎念，於是原PO便自告奮勇開車載婆婆到大買場。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，和婆婆抵達賣場後，就接到老公打電話來責罵，氣憤詢問原PO怎麼私自載婆婆出門，並要她開車小心就掛電話，而當時原PO沒想太多，和婆婆逛賣場買了整車的東西，當開車抵達婆家時，丈夫一聽到車聲就衝出門查看，連東西都不幫忙提，就一直圍繞著自己的車子檢查。

直到夫妻倆離開婆家後，原PO的老公才臭著臉對她說，「你很少開車，以後不要碰我的車還載我媽」，而這番話讓原PO非常傻眼，還以為老公是擔心她和婆婆的安全，結果丈夫是因為怕原PO擦撞到他的車，因為車子才剛買不到半年。

原PO聽完後，心裡一直很不舒服，又覺得如果因為這種事情吵架又很蠢，所以上網發文詢問網友，「是自己想太多，還是丈夫態度真的有問題？」

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言回應，「一個不在乎媽媽也不在乎老婆安全的男人⋯⋯你還想跟他繼續生活下去？」、「要是我就直接真的讓他車子破洞」、「真不知道這種人想什麼，車子沒保險嗎？」、「車子比老婆重要，叫你老公跟車子過日子吧」、「直接離婚啊，車比你重要這男人妳還要？」、「車子還比不上親媽」、「這種男人不值得對他付出」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法