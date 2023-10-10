「如何勸老公送婆婆去養老院？」 人妻抱怨文引網怒嗆

一名人妻發文詢問「該怎麼勸老公送婆婆去養老中心」，引來眾多網友怒罵。示意圖。（法新社）

2023/10/10 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕一位人妻上網發文抱怨，與婆婆之間的生活習慣不同，導致每天壓力很大，不太想回到家中，更在文中向網友詢問「該怎麼勸老公送婆婆去養老中心」，貼文張貼沒多久，該名人妻立刻遭眾多網友砲轟。

據人妻在「爆料公社」發文表示，她跟老公婚後就搬出去在外租屋，14年來不曾與丈夫的家人長期同住，僅在過年過節會回去短暫居住幾天，所以與男方家人沒什麼感情，也沒什麼話題可以聊。

請繼續往下閱讀...

人妻表示，公公前年過世後留下一棟透天厝，所以夫妻倆把房子退租搬回去住，但因原PO與婆婆之間的生活習慣不同，導致原PO每天壓力很大，不太願意回到家中。

原PO指出，婆婆很喜歡待在客廳，電視打開就可以坐很久，偶爾會去菜市場，其他時間幾乎在廚房或客廳，人妻坦言，「每次載小孩去上學後都不想回去，只能強迫自己在外面逛到快中午才回去吃飯，而且不是我願意回去吃，是如果我不回去，婆婆就會打電話給我催我回去吃。」

原PO接著透露，「婆婆每次煮飯都煮很多、放很多鹽巴和調味料，且吃不完晚餐再熱來吃，由於自己和女兒已吃習慣清淡口味，買便當也是選健康餐盒，這陣子這樣吃下去，我都懷疑她是故意想要害我跟女兒。」

除了飲食習慣與生活方式不同，就連婆婆的打掃方式也讓原PO不滿，像是婆婆打掃房間時並不會敲門且拖把沒擰乾，讓原PO女兒滑倒多次，原PO為此特地去買方便扭乾的拖把，但婆婆卻堅持舊拖把沒壞掉，不想換新。

原PO無奈表示，已經不想再跟婆婆同住，但丈夫仍請她要有包容心，因為受不了與婆婆同居，原PO更直接跟老公下最後通牒，坦言「如果不送婆婆去養老中心，就帶女兒回娘家。」

原PO為了說服自己丈夫，Google很多關於養老中心的資訊，強調吃住醫療不用煩惱，婆婆還能在那交朋友，而公公留一筆錢給婆婆，完全不用擔心錢的問題。對於原PO的建議，老公仍沒有答應，僅說要花一些時間考慮，令原PO很不滿，於是上網發文抱怨一番。

貼文曝光後，引來不少網友怒罵，「先把妳送去」、「你現在住在別人家耶，怎麼不是你滾出去？」、「在家不用做家事不用做飯還在那靠北」、「這麼無情，你老了也會被送去養老院」、「你怎麼不先把你爸媽送機構看看？」、「其實婆婆還能自理，她是不會願意住進安養院的」、「希望以後你女兒也把你送走」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法