小五生暴打同學！心結難解 性平被害人變加害人

桃園市某國小學生打同學，除了持續輔導2名學生，也會跟雙方家長協調。教室示意圖。（歐新社檔案照）

2023/10/14 20:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市某國小五年級學生A童因性平案和同學B童發生衝突，性平調查報告出爐，A童不滿身為被害人竟然還要上更多的輔導課程，怒嗆要和對方同歸於盡，學校擔心發生事故安排A童轉學，但他4天前轉回學校，展開報復，昨天趁機暴打對方頭部、下體、胸部，驚動警方到校，學校啟動校安通報及性平調查。

校方說，A童、B童原本是死黨，上學期發生一起性平案件，A童是被害人，性平調查報告出爐後，A童不滿身為被害人還要接受上課、輔導的時間比加害人還多，認為是變相懲罰，學校雖然解釋，專家擔心受害人心情無法平復，還要求比較多的輔導課程，但A童及家長一直無法接受還提起申訴。

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另外，學校安排B童向A童道歉，家長也有到場，開始的時候氣氛不錯，A童也接受道歉，未料十幾分鐘後，A童大喊要和對方同歸於盡，要報復，學校擔心會有狀況，安排A童轉往另外一所學校上課，只是轉校後A童不願上課，從機車跳車，校方人員和A童、家長溝通後，A童才又轉回學校，但與B童不同班。

校方說，A童週三上課還和B童勾肩搭背一起上廁所，趁機掐對方，B童不予計較，週四升旗時後又趁機攻擊B童的下體，雖然沒有打到下體，但也造成輕傷，學校昨天進行校安事件通報，未料A童又在偏僻角落暴打B童頭部、胸部、下體，A童也在一旁，學校立刻通報警方到場，並再度通報校安事件，警方見無傷害後離校。

教育局學輔校安室主任鄭淑玲說，持續輔導2名學生，因A童曾喊著要輕生，會將班級挪到1樓教室，下週二也會跟雙方家長協調。

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