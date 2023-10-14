烏溪放魚籠疑溺水 男子遺體今浮水面被尋獲

一名李姓男子昨天疑似在烏溪放魚籠捉魚卻溺水，救難人員在溪邊發現他的雨鞋。（台中市山海屯救援協會提供）

2023/10/14 11:56

〔記者陳建志／台中報導〕一名擔任鳥嘴潭洗車輪工人的李姓男子（58歲），平時有利用工作空檔時到烏溪國道6號下方水潭放魚籠捉魚的習慣，昨天下午5點要交接班時同事沒發現他，懷疑他抓魚溺水，趕緊報案，台中市消防局昨天傍晚獲報，出動潛水等搜救人員搜尋到深夜11點多無所獲收隊，今天上午8點又動員消防人員和台中市山海屯救援協會等民間救難單位3、40人到場搜救，8點55分發現李男遺體漂浮在水潭中，已經沒有生命跡象，立刻將他打撈上岸交由警方處理。

台中市消防局昨天下午5點35分接獲報案，表示台中、南投交界的烏溪在獅象山農場附近水潭，一名工作地點在附近，平時會利用空檔到這裡放魚籠捉魚的李姓男子（58歲），昨天下午5點要交接班時，同事沒發現他，因溪邊有他的雨鞋，懷疑溺水，立刻由第三大隊動員霧峰分隊等救難人員到場搜溺。

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消防人員到場後，立刻穿著救生衣下水搜尋，沒發現蹤影，晚間8點左右又動員車籠埔及溪湳分隊潛水人員到場協尋，不過直到晚間11點30分左右無所獲，因夜深視線不佳收隊。

今天上午8點，台中市消防局又動員消防人員、義消、搜救犬，還有台中市山海屯救援協會、浩霆救援協會等民間救難單位到場協助搜溺，約8點55分時發現李男的遺體漂浮在水面，經李男家屬指認確認是李男，不過已經明顯死亡，救難人員將李男遺體搬運上岸，並交由警方進行相驗程序釐清死因。

一名李姓男子昨天疑似在烏溪放魚籠捉魚卻溺水，消防人員昨天連夜下水搜尋。（記者陳建志翻攝）

一名李姓男子昨天疑似在烏溪放魚籠捉魚卻溺斃，遺體今天上午由救難人員尋獲搬運上岸。（台中市山海屯救援協會提供）

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