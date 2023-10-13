控告郭璽加重誹謗 馬文君向投檢再遞狀補資料

馬文君按鈴控告郭璽加重誹謗。 （資料照）

2023/10/13 20:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕捲入潛艦國造洩密案的國民黨籍立委馬文君，共有4案由檢方分案調查，其中上月底她在南投地檢署按鈴控告郭璽加重誹謗案，南投地檢署表示，該案已分案調查，承辦檢察官有再收狀，主要是馬文君先前申告案件的補充資料，但並未新增罪名或被告。

立委馬文君因潛艦國造洩密案，從上月郭璽點名馬文君將資料交付外國，指摘馬「賣國」後，延燒到昨日逾半個月，包括馬文君和郭璽互告，高檢署也針對洩密案主動分案調查，吳崢、李正皓9日再到高檢署控告馬涉犯外患罪，目前有4案分別在南投地檢署、台北地檢署和高檢署立案調查。

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馬文君在9月30日到南投地檢署按鈴控告郭璽加重誹謗案，南投地檢署已經分案，承辦檢察官已經展開調查，而在馬文君申告後有再遞狀，主要是增補上月底控告郭璽的資料。

據了解，因郭璽在10月2日也到北檢，控告馬文君加重誹謗，兩人提告案一在台北一在南投，且馬文君是針對郭璽說她洩漏潛艦國造資料給外國、此舉是賣國，而向南投檢方按鈴申告，而有無洩密、是否「賣國」，該前提事實並非地檢署能認定，而屬高檢署管轄的內容，因此屆時馬文君與郭璽互告案是否併案，及事實認定與調查如何進行，南投檢方目前也在等候指示。

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