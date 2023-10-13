首件國民法官判決一審確定！季婦雙刀殺夫判7年2月

季婦殺夫案一審判7年2月，由於檢、辯、被告都不上訴全案確定。（資料照）

2023/10/13 17:15

〔記者王定傳／新北報導〕63歲季姓婦人因長期遭受家暴，去年趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際殺夫，一審新北地院依殺人罪判季婦7年2月徒刑，這是司法史上第一件由國民法官共同審理做成的判決，由於檢、辯、被告都接受一審判決、並未提起上訴，全案已於上月間判決確定。

本案發生在去年11月30日凌晨1時許，季婦趁丈夫范男熟睡之際，持菜刀、鐵鎚、水果刀將丈夫殺害再自首，季婦主張長期遭家暴，爭取刑法59條「情堪憫恕」酌減其刑。

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檢方今年3月將季婦依殺人罪嫌起訴；新北地院7月17日進行選任國民法官程序，院、檢、辯三方從57名候選國民法官中，選出6位國民法官、4位備位國民法官，與3位職業法官共組合議庭共同審理，經歷4天密集審理，全案於7月21日宣判。

合議庭判定，季婦確實長期遭家暴，但她侵害的是被害者最重大的生命權，案發前一晚被害者並未施以肢體暴力，季婦當下未遭受立即危險，非陷於不得不殺害被害人的求生困境中，且她在案發前有獲保護令，社工及家防官亦有要提供庇護處所，季婦予以拒絕，她並非處於孤立無援狀態，仍有循其他管道，保護自身免受家暴的可能性。

合議庭雖不同意依情堪憫恕減刑，但依自首規定減輕其刑，並審酌季婦是為脫離長期家暴而犯案、案發前數月雙方關係惡化，家暴頻率增加，季婦躲往二姊家的避風港被死者發現，但拒絕庇護。前一晚死者未施暴，季婦犯案時下手力道猛烈，殺意甚堅，並潑灑強鹼液體，手段凶殘、犯後認罪，其子女表示原諒、死者兄妹請求依法公正審判、弟弟則表示，無法原諒季婦等因素後，判刑7年2月。

據了解，季婦委任律師在判決後曾表示，季婦很後悔犯下殺夫案，接受一審判決結果，不會提出上訴，而其家屬則認為，雖然死者家暴不對，但季婦選擇殺夫並不妥當，應有更好的方法，並接受一審判決；檢方亦表示尊重一審判決結果；全案在7月21日宣判後，由職業法官撰寫判決書，經歷判決書送達、上訴期間後，檢辯、被告均未上訴，全案就此確定。

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