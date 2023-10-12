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太囂張！找槍手地檢署外對交保仇家狙殺15槍 高院改判殺人未遂

新竹男子趙偉逸欲尋仇報復，竟找來槍手在新竹地檢署外朝交保的仇家連開15槍。（記者楊國文攝）

新竹男子趙偉逸欲尋仇報復，竟找來槍手在新竹地檢署外朝交保的仇家連開15槍。（記者楊國文攝）

2023/10/12 16:34

〔記者楊國文／台北報導〕新竹27歲男子趙偉逸遭葉姓男子持菜刀砍傷，竟找來槍手洪紹恩、林展立到新竹地檢署外守候狙殺葉男，趙偉逸則在場監看開槍過程，當葉男交保坐上友人的BMW轎車駛離之際，2名槍手朝車子連轟15槍，所幸葉和友人均順利駕車逃離。檢方依殺人未遂罪起訴趙偉逸等人，並對主嫌趙偉逸從重量刑；不過，新竹地院僅以恐嚇罪輕判趙1年11月；高等法院認定具殺人犯意，一審判決不當，今改依殺人未遂罪判趙5年10月。可上訴。

其他被告方面，洪紹恩等4人均改依殺人未遂罪判刑，分別是洪紹恩3年2月、林展立5年8月、趙男胞兄趙偉翔3年、張發億殺人未遂罪1年、非法寄藏非制式手槍罪4年，較一審以恐嚇、非法持有非制式手槍罪刑責均加重；至於呂緯震殺人未遂罪部份，仍判無罪，

檢方調查，趙偉逸今年2月23日飲酒時與葉男發生口角糾紛，被葉男持菜刀砍傷右上臂，警方據報拘提葉男到案後，依殺人未遂罪將葉男移送新竹地檢署偵辦。

當晚，趙男因懷恨在心打算報復，邀集張發億（20歲）、洪紹恩（24歲）、林展立（21歲）、呂緯宸（26歲）到家中與趙男胞兒趙偉翔商討報復計畫，謀議隔天若葉男交保，將在他步出地檢署大門後開槍狙殺。張男將槍彈交給洪男、林男，由呂男開車載趙姓兄弟到新竹地檢署監看開槍過程。

2月24日下午4點多，葉男交保後，走到新竹地檢署西側停車場，洪、林見葉男坐上友人的BMW轎車，已起步正要駛離，立即朝副駕駛座的葉男連開15槍，因車子加速駛離閃躲，葉男倖免於難，現場警方公務車也遭流彈貫穿。

檢方認為，趙偉逸指示槍手等嫌犯在地檢署停車場，公然對葉男連續開槍，不僅目無法紀，且掃射之舉證明殺人犯意甚堅，嚴重戕害社會治安與損及司法機關執法威信，惡性重大，均應嚴懲，依殺人未遂罪嫌起訴趙偉逸、胞兄趙偉翔與槍手、共犯共6人。

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