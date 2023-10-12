龍邦炒股案開庭 律師：不知朱國榮行蹤、民事訴訟全權委託

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。（資料照）

2023/10/12 14:40

〔記者楊國文／台北報導〕涉多件炒股案的國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，上月28日遭通緝；高等法院民事庭今天審理朱國榮涉嫌炒作龍邦公司股票案遭集體求償案，朱委由律師團出庭答辯，朱的律師指出，無法連繫上朱，不知其行蹤，此民事訴訟已全權委託律師團負責，庭訊至中午結束，此求償案下次庭訊訂11月23日上午11時。

朱國榮是因涉入龍邦、台壽保炒股等案，今年3月被高等法院依違反證券交易法各判刑8年及16年，遭諭知4億元重保，目前由最高法院審理中。

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不料，朱在9月7日下午3時到北市警信義分局三張犁派出所報到後，自此人間蒸發，派出所直到12日深才向高院回報此事，經拘提無著，加上高院傳訊朱的律師、當初具保的朱國榮的胞妹朱佩瑜均稱不見朱的人影，高院認定朱有潛逃事實，上月28日發布通緝朱，並沒入4億元交保金。

依規定，通緝朱的時效為30年，依刑法規定，追訴時效還可延長4分之1，即7.5年，即現年70歲的朱，將被通緝直到107歲才有機會免責。

此外，朱國榮另有4案於台北地院審理，其中保證金最高的是松岡炒股案的1億元交保金，是否沒入，由北院決定。調查局也表示，收到朱的通緝書後，除把朱列入外逃通緝犯名單，亦將請求其他國家提供司法互助，以追緝朱到案。

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