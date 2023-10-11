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竹南公寓縱火影像曝光 嫌犯遭聲押禁見

苗栗縣竹南鎮10日凌晨發生住宅公寓縱火案，燒毀2輛汽車、7輛機車。（消防局提供）

苗栗縣竹南鎮10日凌晨發生住宅公寓縱火案，燒毀2輛汽車、7輛機車。（消防局提供）

2023/10/11 18:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮10日凌晨發生住宅公寓縱火案，燒毀2輛汽車、7輛機車，幸好無人員傷亡。警方循線拘提涉嫌縱火的38歲郭姓男子到案，依法送辦，檢方今（11）日下午訊問後，認郭男罪嫌重大，且所犯本刑為5年以上有期徒刑之罪、有串證之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

竹南鎮一棟一樓規劃為停車場的新加坡式4樓出租套房公寓，10日凌晨1點許發生火警，附近居民從睡夢中驚醒，急忙呼叫2至4樓的房客逃命，所幸無人傷亡，但造成2輛汽車、7輛機車被燒毀。

事發後附近居民指人為縱火，消防局火場鑑識小組勘驗火場發現有人為縱火跡象。警方深入調查後，發現大樓附近檳榔攤老闆郭男疑與女員工有感情和金錢糾紛，而女員工就住在起火的出租大樓內，郭男疑為了洩憤，才會趁著夜深人靜前往縱火燒女員工的機車，進而引發大火。

警方昨深夜將涉案的郭男拘提到案，將郭男依法送辦。案經苗栗地檢署檢察官蕭慶賢今天下午訊問後，認為郭男知悉該建物有人居住在內仍利用易燃易爆之機車縱火，涉犯刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂罪嫌、同法第173條第3項、第1項放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌重大，均屬於最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有勾串證人之虞而有羈押必要，向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

警方拘提涉嫌縱火的郭姓男子到案，依法送辦。（警方提供）

警方拘提涉嫌縱火的郭姓男子到案，依法送辦。（警方提供）

苗栗縣竹南鎮10日凌晨發生住宅公寓縱火案，燒毀2輛汽車、7輛機車，幸好無人員傷亡。（消防局提供）

苗栗縣竹南鎮10日凌晨發生住宅公寓縱火案，燒毀2輛汽車、7輛機車，幸好無人員傷亡。（消防局提供）

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