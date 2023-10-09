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10/9 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落台東、台中、高雄

今晚（10月9日）開獎的第112000241期今彩539開出3注；第112000241期雙贏彩、第112000081期威力彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

今晚（10月9日）開獎的第112000241期今彩539開出3注；第112000241期雙贏彩、第112000081期威力彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/09 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月9日）開獎的第112000241期今彩539頭獎開出3注，分別由台東縣台東市馬蘭里更生路721號「吉時發彩券行」、台中市西屯區逢甲里福星路640號1樓「金獎彩券行」、高雄市左營區自由三路278號「洰星彩券行」開出；第112000241期雙贏彩、第112000081期威力彩，頭獎均摃龜。

第112000081期威力彩中獎號碼為「第一區：06、07、08、17、20、22」，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎7注中獎，每注可得15萬元；肆獎40注中獎，每注可得2萬元；伍獎317注中獎，每注可得4000元；陸獎1756注中獎，每注可得800元；柒獎3487注中獎，每注可得400元；捌獎1萬8816注中獎，每注可得200元；玖獎2萬3265注中獎，每注可得100元；普獎4萬256注中獎，每注可得100元。

第112000081期38樂合彩中獎號碼為「06、07、08、17、20、22」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合90注中獎，每注可得5750元；二合2058注中獎，每注可得750元。

第112000241期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、09、11、12、13、14、17、18、22」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎109注中獎，每注可得500元；肆獎1157注中獎，每注可得100元。

第112000241期今彩539中獎號碼為「08、13、16、23、29」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎241注中獎，每注可得2萬元；參獎7764注中獎，每注可得300元；肆獎7萬9912注中獎，每注可得50元。

第112000241期39樂合彩中獎號碼為「08、13、16、23、29」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合353注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1666注中獎，每注可得1125元。

第112000241期3星彩中獎號碼為「485」，正彩34注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000241期4星彩中獎號碼為「1085」，正彩13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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