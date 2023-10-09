食髓知味！家管婦連2天偷同家銀樓 警速逮人起獲金戒

吳姓婦人到台南中西區文賢路一家銀樓下手行竊的舉動。（圖：警方提供）

2023/10/09 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕1名6旬的吳姓婦人涉利用雙十連假的6日、7日兩天中午，分別以變賣銀飾及換賣戒指等理由分散銀樓店家注意力，趁機先後偷走1枚2錢重白金戒指及1.12錢重黃金戒指，害店家損失約1萬9千元。店家事後察覺遭竊、報警，警方以車追人於兩小時內到吳婦家裡逮人、起獲兩枚金戒指，依竊盜罪嫌法辦。

住在台南安南區的61歲吳姓婦人，是位家庭主婦，她於6日近午11時40分許，騎機車到中西區文賢路某家銀樓，拿出1批價值約600元的銀飾請店家人員估價、並說要買戒指，店家不疑有他、取出許多戒指讓其挑選。不料吳婦趁店家忙於鑑定銀飾之際，趁機摸走1枚2錢重白金戒指（市值9700元）藏於外套右方口袋，得手後離開。

請繼續往下閱讀...

食髓知味的吳婦，隔天（7日）上午11時又到這家銀樓，這次她帶著1枚黃金戒指，以要換賣戒指為由讓店家拿出金飾供其挑選，她也趁店內有其他客人挑選金飾，店家忙於招呼未注意之際，又以相同手法偷走1枚1.12錢重的黃金戒指（市值9300元）。店家事後清點發現有戒指遭竊、報警處理。

7日中午，南市警二分局海安派出所受理後，立即調閱相關監視器影像釐清吳女行竊手法與身形特徵，並調閱附近道路監視器影像，鎖定其犯案所騎用的機車、迅速掌握其身分，在下午2時即趕至吳嫌安南區住處將她帶回調查。

員警出示吳婦涉行竊的影像事證後，吳只好俯首認罪將行竊的兩枚金戒指交出，讓銀樓店家確認無誤後領回；初步了解，吳嫌是因缺錢花用才出此下策。警方對吳女訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

二分局警方分析研判吳女行竊手法、不排除還有其他被害人，民眾如有相關線索可與二分局海安派出所聯絡（06：229-0153）。

吳姓婦人到台南中西區文賢路一家銀樓下手行竊的舉動。（圖：警方提供）

吳姓婦人連二天在同家銀樓行竊的白金戒指及黃金戒指。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法