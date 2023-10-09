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網傳反制交通違規「檢舉達人」招術 桃警：不要被誤導

網路流傳教導民眾如何反制「檢舉達人」的圖片，稱遇檢舉可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人提供監視設備檢驗合格證。（警方提供）

網路流傳教導民眾如何反制「檢舉達人」的圖片，稱遇檢舉可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人提供監視設備檢驗合格證。（警方提供）

2023/10/09 08:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕網路流傳教導民眾如何反制「檢舉達人」圖片，稱遇檢舉可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人提供監視設備檢驗合格證明；桃園警分局交通組組長林健祥表示，「不要被誤導」，這樣的申訴，實務上已被多次打臉，不管是裁決單位或法院，仍以檢舉影片及照片進行實質審查，尤其是檢舉事實狀態的交通違規，如未依規定打方向燈、路口10公尺內臨時停車等，並不須用度量衡檢驗。

立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，今年6月30日起增加13項民眾可檢舉的交通違規項目，預期檢舉案件將隨之增加，近日網路流傳教導民眾如何反制「檢舉達人」圖片，稱收到檢舉罰單後可監理裁決單位填寫申訴單，申訴內容要求「請提供檢舉人的監視設備是否經過經濟部標準檢驗局檢驗合格的儀器，及定期檢驗合格的認證文件」，警方即會通知檢舉人到案說明」，若檢舉人覺得麻煩未到案，即可申訴成功，荷包不會失血。

警方表示，民眾檢舉違規所使用的工具，並非如警方執法的專用儀器須定期送檢驗，因此只要符合檢舉要件，不做假、不做剪接，警方詳實審核確認違規後就會依照程序告發，若被檢舉人對檢舉事實有異議，認為檢舉人未依規定檢舉或檢舉不符事實，可向裁決單位提出申訴。

警方表示，民眾檢舉違規所使用的工具，並非如警方執法的專用儀器須定期送檢驗，因此只要符合檢舉要件，不做假、不做剪接，警方詳實審核確認違規後就會依照程序告發。（警方提供）

警方表示，民眾檢舉違規所使用的工具，並非如警方執法的專用儀器須定期送檢驗，因此只要符合檢舉要件，不做假、不做剪接，警方詳實審核確認違規後就會依照程序告發。（警方提供）

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