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選舉旗幟狂被環保局收走 他花1年終於抓到「檢舉達人」

王姓男子去年參加選舉，旗幟一直被沒收，結果經過一年檢舉、官司他才向法院調出檢舉人是誰。（民眾提供）

王姓男子去年參加選舉，旗幟一直被沒收，結果經過一年檢舉、官司他才向法院調出檢舉人是誰。（民眾提供）

2023/08/18 00:20

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名王姓里長候選人去年第一次參選里長，但他的選舉旗幟常環保局收走、競選對手卻沒有，他因此對環保局、南檢檢察官提告瀆職，一路投訴到監察院，提出國賠訴訟，再向法院調了資料，歷時一年才發現「檢舉達人」就是對手，王男說，即使打輸了官司，但終於贏得真相，記者致電給國民黨籍里長，但沒人回應。

去年台南選舉，王男以民進黨籍里長候選人，挑戰國民黨選區的現任里長，當時他做了許多競選旗幟放在競選總部門口，可是常一個不注意就會被收走，他主張旗幟乾淨整齊、沒有影響交通與市容，且旗幟也是人民的財產，環保局應先通知、行政處罰，不能任意收走人民的財產，因此對清潔人員提告竊盜。

後來，王男自行蒐證，也向環保局檢舉對手的旗幟，但三天過後他發現旗幟還在，認為自己檢舉無效，所以又對環保局提出瀆職告訴，同時他也懷疑是對手檢舉他，他還拜託議員向里長傳話，要來一場公平的競爭，豈料里長卻裝傻。

案子移送到南檢後，環保局強調，是因接到民眾檢舉，才會收走王男的旗幟，所以南檢以「顯然未有瀆職情況」做出不起訴處分，不過王男認為檢察官沒有善盡調查工作，又對檢察官提告瀆職，同時還將全案陳情到監察院。

監察院也認為環保局是依法行政，但是王男又到台南地院提告國賠，為了辯護需求，他向法院調取環保局「依法行政」的依據，釐清是否是真有人檢舉？還是有針對性執法，豈料一調到資料，發現就是國民黨的競選對手檢舉，目前國賠訴訟還在進行中。

王男說，打輸官司沒關係，但至少他找到真相，下次選舉就會注意，至於國民黨的里長，目前沒有回應。

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