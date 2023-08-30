怪現象！中興新村街道停放車輛車牌蓋布條 原來是防檢舉達人

南投市營北路住家騎樓停放車輛，車牌蓋上大大的布。（簡千翔服務處提供）

2023/08/30 12:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村營北路出現奇特現象！停在騎樓的汽車，車牌上有蓋布也有貼膠帶，原來是車主被檢舉違規停車接罰單接到手軟，只好車牌蓋住防檢舉魔人再來拍照。縣議員簡千翔表示，市區商圈騎樓擺攤營業警方視而不見，營北路行人稀少，警方卻淪為檢舉魔人的細漢仔，依檢舉內容一個口令一個動作，請警方不要選擇性執法。

對於縣議員簡千翔質疑警方成為「檢舉魔人的細漢仔」說法，中興警分局長侯興龍表示，今年6月30日《道路交通管理處罰條例》34條條文修正案實施，恢復及增加13項民眾可檢舉項目，民眾上「交通違規檢舉專區」檢舉，停在騎樓的汽車，車身有部分突出到人行道，因確實違規，警方就必須取締開罰，至於商圈騎樓違規設攤，只要檢舉，警方也會開罰。對於檢舉達人的檢舉，照片模糊或沒有構成違規，警方都不會開單。

請繼續往下閱讀...

南投市中興新村營北路在營北國中後側，近來住戶頻接到違規停車罰單，被開罰的皆是把車停在自家騎樓而被檢舉達人拍照檢舉，有人曾一口氣收到6張罰單而哀嘆「荷包大失血」，這些住戶後來為了防止檢舉民眾再來拍照，即用抹布、膠帶、舊衣服或塑膠袋掛物擋在車牌前，變成該條路的特殊現象。

簡千翔接獲民眾陳情投訴實地走訪後表示，營北路等路的住宅騎樓設計較短，現在的汽車車身較長，因此會突出騎樓，聽說是檢舉魔人整條街都拍，而住戶被開罰的理由都是「停車占用騎樓地」，收到2張以上罰單的住戶比比皆是，甚至有人收到4張或6張罰單，而市區商圈騎樓設障礙物、設攤甚至整個封起來做生意的很多，警方卻選擇住宅區且行人不多的地方開罰，實在不符合比例原則。

簡千翔說，現在警方變成「檢舉魔人的細漢仔」，依檢舉的內容，一個口令一個動作。光是騎樓停車，南投市營北里不行，舊商圈就可以，這是選擇性執法，讓人氣難平。他呼籲相關單位要重視人民的基本需求，讓人民的生活能免於焦慮和恐慌。

南投市營北路住宅騎樓停的汽車，車牌上先貼膠帶再蓋上抹布。（簡千翔服務處提供）

南投市中興新村營北路的住宅區，出現騎樓停放的車輛車牌蓋布的怪現象，縣議員簡千翔說，這都是為了防制檢舉魔人不得不的作法。（簡千翔服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法