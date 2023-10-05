紋身師騙酒店妹出場亮開山刀性侵 判7年半定讞

最高法院。（資料照）

2023/10/05 11:33

〔記者張文川／台北報導〕已婚紋身師許肇仁，9年前與友人到酒店消費，帶酒店妹吃清粥小菜，卻帶回家性侵，期間還持開山刀恐嚇酒店妹「信不信我殺了妳」，二審高等法院依攜帶兇器強制性交罪將他判處7年6月徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，2014年3月11日深夜許男點酒店妹坐檯陪酒，再以每小時2千元買下她隔天2時至7時出場時段，但不含性交易，他卻把她帶回家要求性交，遭拒後，竟拿出開山刀恐嚇「信不信我殺了你」，性侵得逞。被害女趁他熟睡逃離，赴醫院驗傷報警。

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但許男辯稱是性交易，他完事就睡著了，還沒付錢，否認持開山刀威脅。

被害人說，當天自己被騙出場，說要吃清粥小菜卻未去，被許男帶回家要求陪睡，接著就被硬拉上床，許男拿出開山刀嗆：「妳到底要不要、到底要不要聽話、信不信我殺了妳」，隨後性侵，甚至插入肛門。

北院一審不採信許男辯詞，認定他狡辯，未見悔意，也未試圖賠償或取得原諒，重判8年2月。

高院二審考量他已坦承部分犯行，且與被害人以70萬元達成調解，並已給付10萬元，犯後態度尚可，改判7年6月；最高法院駁回許上訴確定。

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