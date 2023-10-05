為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

紋身師騙酒店妹出場亮開山刀性侵 判7年半定讞

最高法院。（資料照）

最高法院。（資料照）

2023/10/05 11:33

〔記者張文川／台北報導〕已婚紋身師許肇仁，9年前與友人到酒店消費，帶酒店妹吃清粥小菜，卻帶回家性侵，期間還持開山刀恐嚇酒店妹「信不信我殺了妳」，二審高等法院依攜帶兇器強制性交罪將他判處7年6月徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，2014年3月11日深夜許男點酒店妹坐檯陪酒，再以每小時2千元買下她隔天2時至7時出場時段，但不含性交易，他卻把她帶回家要求性交，遭拒後，竟拿出開山刀恐嚇「信不信我殺了你」，性侵得逞。被害女趁他熟睡逃離，赴醫院驗傷報警。

但許男辯稱是性交易，他完事就睡著了，還沒付錢，否認持開山刀威脅。

被害人說，當天自己被騙出場，說要吃清粥小菜卻未去，被許男帶回家要求陪睡，接著就被硬拉上床，許男拿出開山刀嗆：「妳到底要不要、到底要不要聽話、信不信我殺了妳」，隨後性侵，甚至插入肛門。

北院一審不採信許男辯詞，認定他狡辯，未見悔意，也未試圖賠償或取得原諒，重判8年2月。

高院二審考量他已坦承部分犯行，且與被害人以70萬元達成調解，並已給付10萬元，犯後態度尚可，改判7年6月；最高法院駁回許上訴確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北男師揪女高中生校內「車震」 下場慘了
2023/10/05 08:37

新北男師揪女高中生校內「車震」 下場慘了
打臉！惡男性侵失戀女辯兩情相悅 現場錄到她狂喊80多次「不要」
2023/10/04 21:43

打臉！惡男性侵失戀女辯兩情相悅 現場錄到她狂喊80多次「不要」

高鍍金量！重劃區首推案「鳳凰信義」
DNA揪出16年前強盜性侵懸案 惡狼判刑20年定讞
2023/10/04 12:10

DNA揪出16年前強盜性侵懸案 惡狼判刑20年定讞
色男4度性侵雙腿骨折女網友 更一審重判原因曝
2023/10/01 19:20

色男4度性侵雙腿骨折女網友 更一審重判原因曝

高雄亞灣區「傳產、科技、新創」重磅整合
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播