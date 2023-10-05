新北男師揪女高中生校內「車震」 下場慘了

新北男師阿明因傳訊息給女學生稱「很想要」還「車震」，慘丟工作且終身不得擔任教師；阿明不服提告，仍遭北高行判決敗訴。（情境照）

2023/10/05 08:37

〔記者溫于德／台北報導〕新北某高中一名男老師阿明（化名），4年前傳訊息向女高中生表示「突然很想要」、「敢不敢做」，師生還在校內地下停車場「車震」；阿明後來被校方解聘且終身不得聘任為教師，但他不服提告。台北高等行政法院指校方的決定沒有問題，判他敗訴；可上訴。

全案因女學生的父親於2021年提出檢舉，校方得知阿明在2019年8月、9月間酒後私下透過臉書傳訊息給女學生「突然很想要」、「敢不敢做」，以及師生曾在學校地下停車場「車震」。

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校方經組成調查小組，認定阿明違反校園性侵害性騷擾、性霸凌防治準則、教師專業倫理，決議對他解聘且終身不得聘任為教師。

不過阿明認為，調查小組並未詢問性侵害的確切日期，導致他無從反駁，何況他根本沒有和女學生發生性行為，調查小組卻僅憑女學生的說法，就認定他性侵害，因此校方對他解聘且命終身不得聘任的處分並不合法，同時嚴重影響他的工作權與生存權，應予撤銷。

北高行說明，阿明另案雖獲檢方不起訴，但刑事結果不能拘束行政法院，況且若非女學生親身經歷，無法就性侵過程、方法及結果等細節，進行詳細且連貫的說明。

再者，調查小組的判斷並無恣意濫用及其他違法情事，也有給予阿明陳述機會，才決定解聘且終身不得聘任為教師；北高行決定判阿明敗訴。

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