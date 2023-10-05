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首頁　>　社會

水電工上酒店扮老董 舞小姐以為釣到「乾爹」幫刷卡付錢

余姓水電工去酒店消費，扮公司老董點了2名舞小姐坐檯逃單被起訴。示意圖，非當事人。（資料照）

余姓水電工去酒店消費，扮公司老董點了2名舞小姐坐檯逃單被起訴。示意圖，非當事人。（資料照）

2023/10/05 09:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕58歲余姓水電工去酒店消費，點了2個小姐坐檯，一晚喝掉2萬3千多元，他騙梁姓和黃姓舞小姐自己在中國開公司，信用卡都是老婆名字，刷卡下去會被老婆知道自己上酒店，梁女幫他代付酒錢又借了2萬元才驚覺上當受騙，檢方偵結後依詐欺罪起訴余男。

檢方指出，今年3月21日晚上11點多，余姓男子去高雄前金區某酒店消費，剛入座就點了梁姓、黃姓2名舞小姐坐檯陪酒，3人喝酒、唱歌好不開心，等到余男拿到帳單時，發現自己一晚就喝掉2萬3千多元；余疑想逃單，騙梁、黃兩女自己在中國開公司，使用的信用卡都是老婆的名字，如果刷卡下去，會被老婆知道他去歡場尋樂。

余男為了哄兩女開心，說自己會常來捧場幫她們衝業績，希望兩女能代他先付掉酒錢，梁女一時不查，聽信余男的甜言蜜語，幫他代付酒錢後，余男開心說要帶兩人出場吃宵夜，3人一起坐計程車時，余竟又開口，稱自己身上沒有現金，希望梁女借他2萬元，隔天會請姐姐匯30萬給梁女。

梁女誤以為自己釣到「乾爹」，借錢給余男後，卻遲遲拿不到欠款和30萬元，氣得報警提告。檢警偵查時，余男否認自己說過在中國開公司，還說自己是水電工，自己從來沒有跟梁女借過錢；但檢方查出余男未婚，月收入才3萬元，且有證人指出余男對外聲稱自己在中國經營俱樂部事業、有15億資金欲投資不動產，因此不採信他的說詞，偵結後依詐欺罪起訴。

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